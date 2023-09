En una serie de conversaciones telefónicas que tuvo en lugares públicos durante su gira de trabajo del jueves de la semana pasada, Claudia Sheinbaum pidió que en la definición de la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México “evitemos el desastre” que hubo en la contienda presidencial. Además, manifestó su enojo por los ataques en redes sociales a Omar García Harfuch y expresó su temor de que la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, tome el camino de rompimiento al estilo de Marcelo Ebrard si se siente desplazada.

Dos reporteros fueron testigos de las llamadas y tomaron notas textuales de lo que escuchaban. Fue la operación política de Claudia Sheinbaum para apuntalar a Omar García Harfuch como candidato del oficialismo a la Jefatura de Gobierno, y evitar que Brugada tome la ruta de la división, tras el destape del controvertido subsecretario Hugo López-Gatell.

“Clara ha sido muy importante para nosotros, yo la quiero mucho y ella puede ser un buen segundo lugar”. Es la frase textual de Sheinbaum. Es el mensaje que pidió que le pasaran a la alcaldesa Brugada. La frase dice mucho sobre el manejo de las encuestas que se supone son las que definen quién se queda con las candidaturas en Morena.

“Evitemos el desastre en la Ciudad de México. Hablen con Clara. No queremos que pase lo mismo que con Marcelo”, dijo la ex jefa de Gobierno. Y preguntó quién podría hablar con Brugada para persuadirla. El interlocutor recomendó al exdirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. “¿Me dices que La Polla? ¿Alfonso Ramírez Cuellar? Está bien, lo busco”, respondió Sheinbaum.

Clara Brugada era considerada la favorita para quedarse con la candidatura, en el entendido de que el presidente López Obrador nunca iba a dar su visto bueno para que el candidato fuera Omar García Harfuch debido a su pasado como policía estrella de Genaro García Luna, a quien el presidente ha señalado como símbolo de la putrefacción política del país. Eso ha cambiado. AMLO le quitó el veto a Harfuch y él es hoy el favorito.

Luego de manifestar en diferentes llamadas su preocupación por el futuro de Morena en la Ciudad de México -donde la oposición dio la sorpresa en la más reciente elección federal de 2021-, Sheinbaum dejó claro que era necesario dialogar con Clara Brugada porque “veo que las redes sociales están ardiendo contra Omar (García Harfuch), y eso no puede ser, ella tiene un gran potencial y no queremos que pase como con Marcelo (Ebrard)”.

Y remató con una sugerencia a Clara Brugada: “Debe hacer lo que yo, yo no me metí con nadie, no descalifiqué a ninguno, al contrario, y por eso crecimos como movimiento, entonces pues que hable bien de Omar, que hable bien de Gatell, de todos, porque se trata de defender al movimiento, no de mostrar inconformidad porque hasta parece estar en contra mía”, comentó el jueves por la noche.