¿Carambola a tres bandas de Lomelí?

Los sospechosistas dicen que detrás de la renuncia de Carlos Lomelí podría haber una carambola a tres bandas. Primero, le quita reflector a las acusaciones en su contra por un presumible conflicto de interés como contratista del Gobierno. Luego, deja a un incondicional en su puesto, su abogado Juan Soltero, para seguir manejando los hilos como súper delegado. Y finalmente, apostando al olvido y al perdón de la 4T, en agosto regresa candidateado como presidente estatal de Morena Jalisco.

Pues al menos los dos primeros supuestos ya se cumplieron. Vamos a ver si Andrés Manuel López Obrador cumple con revelar el informe de la SFP acerca de Lomelí o de plano da el asunto por zanjado. Si evade rendir cuentas, significaría que en realidad Lomelí sólo huyó para adelante.

Porque la posición de súper delegado ya estaba muy desgastada. Nació condenada y a Lomelí sólo le ha traído enemigos y complicaciones. Como presidente de Morena Jalisco, en cambio, su papel sería eminentemente político y ahí sí podría confrontar abiertamente a los naranjas y su líder moral, el gobernador.

Por cierto, todo indica que el doctor fue notificado de su “baja” la tarde del viernes, durante la visita del Presidente a Nayarit. Lo decimos porque en ese recorrido compartió imágenes alegres por la mañana de los apapachos del pueblo a AMLO, pero por la tarde dimitió y ya no estuvo en la comida con empresarios jaliscienses.

Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador seguramente prendieron focos rojos en la Universidad de Guadalajara. El Presidente adelantó que impulsará la formación de médicos y el aumento de la matrícula pero con apoyos “muy directos”.

“Yo voy a ser respetuoso de la autonomía de las universidades, pero ya se acabó eso de dame y dame y dame, y no rendir cuentas”, dijo el Presidente. Y luego remató que en las universidades no se permitirá la corrupción y acusó que “hay universidades que están manejadas en el país por caciques. Eso se acaba, eso se termina. Claro que vamos a apoyar la educación pública, pero no vamos a apoyar a los cacicazgos”. Auch.