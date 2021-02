"Canelo", metrosexual

Para la pelea que sostendrá esta noche en Miami, contra el turco Avni Yildirim y en la que expondrá los títulos Supermedianos CMB y AMB, el “Canelo” arribó con una pijama Dolce & Gabbana con un valor superior a los 60 mil pesos. Publicó EL INFORMADOR.

La noticia nos remontó a una entrevista que hicimos a “Canelo”:

- Aficionados que lo reconocen, y también seguidoras, un público que empieza a establecer al “Canelo” como metrosexual, una idea que a Saúl Alvarez le es atractiva…

- Estoy consciente de que soy un muchacho carismático, que le llamo a la gente la atención, pero también debo estar en forma atlética, con técnica boxística, para no recibir castigo innecesario, porque la gente cree que un boxeador debe estar feo, cortado; por mi preparación, tengo buena presencia, y también me comporto con la gente con respeto, y tanto arriba del ring como abajo, trabajo por vestirme bien, con elegancia.

“Canelo” citó a Óscar de la Hoya, su ídolo, porque es un boxeador que ha sabido cuidar su físico, personaje exitoso en los negocios, y elegante para vestirse.

Un hombre metrosexual es aquel que tiene un gran interés por su físico, por su aspecto y apariencia. David Beckham en 2014, considerado como el mayor metrosexual de Inglaterra.

“Yildirim busca convertirse en el primer campeón mundial de la historia de Turquía”.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dijo que “Canelo”-Yildirim es una gran pelea, y que el tapatío “es un joven disciplinado comprometido con su público, peleó hace dos meses, se vino la Navidad y Año Nuevo, y a él no le importó, se metió a entrenar y está de regreso en el ring, en un estadio con 15 mil aficionados, en una época en la que todo mundo está sufriendo una terrible situación, y esto le da alegría al mundo, le da felicidad. Y el turco viene a buscar convertirse en el primer campeón de la historia de ese país.

- ¿Su opinión sobre los dichos de Ryan García?

- No lo he leído, no lo he escuchado.

- Dijo García a Stephen Smith, de ESPN, “lo que no importa son los cinturones. Llevo este cinturón (del CMB), porque se ve bien. ¿No se ve bien? Me hace quedar bien”…

- No creo que sea el caso, porque él es un joven que se ha hecho en el Consejo Mundial de Boxeo, gracias al organismo se le puso en una plataforma importante, se hizo campeón plata, ahora campeón interino, se le ha dado todo el apoyo incondicional, yo no creo que ese sea su sentimiento, pero si así es, pues ya veremos. Me gustaría saber qué hizo, para comentar”. Y por ahí estaré atisbando.