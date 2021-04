“Canelo”, la caballada está flaca

Es lo que hay, Caleb Plant, estadounidense, un campeón Supermediano FIB, invicto en 21 peleas, con 12 nocauts favorables. El campeonato mundial lo ganó tras superar al entonces titular José Uzcategui, venezolano, quien por cierto la semana anterior peleó en Chapala.

Billy Joe Saunders, británico, campeón mundial Supermediano OMB, con registro de 30-0 con 14 nocauts, ganó el cetro, que se encontraba acéfalo, ante el serbio Shefat Isufi.

Fedor Chudinov, el ruso es súper campeón mundial oro Supermediano AMB, con 26-2, 16 nocauts. Ganó este título acéfalo al dominicano Rafael Bejarán.

La caballada está flaca, ni metiéndolos a todos en una licuadora darían para completar un puño de Floyd Mayweather Jr., por ejemplo.

Caleb Plant está verde, pero altamente publicitado, su equipo de mercadotecnia envía números de lo que produce este producto, grandes ratings, como el del evento principal de Premier Boxing Champions, transmitido por FOX. Plant le ganó decisión a Caleb Truax el 30 de enero, y lo vieron por esta pantalla, un millón 887 mil televidentes.

Billy Joe Saunders es egresado de una escuela de media tabla, la británica.

Fedor Chudinov, el ruso debe equipararse al turco Avni Yildirim.

Al ver sus respectivos récords, cualquiera se entera que son boxeadores que han sido muy bien cuidados.

Y hay que darlo por hecho, serán los próximos adversarios del tapatío Saúl “Canelo” Álvarez. Contra Saunders el 8 de mayo en Arlington, Texas.

Ahora bien, entre los Medianos, que también pueden ser elegibles por “Canelo”, destaca “GGG” Golovkin, y en los Semicompletos, el ex campeón mundial Supermediano, Gilberto “Zurdo” Ramírez, oriundo de Mazatlán, con 41-0, 27 nocauts, y a quienes no enfrentaría Álvarez en este 2021, porque ahí los golpes duelen, además “Zurdo” sí podría ser un adversario que le pusiera reales trabas al jalisciense, y creemos que no se prestaría para realizar una pelea con Saúl, como la que exhibió el ruso Sergey Kovalev, aunque es lejano un enfrentamiento, pues el tapatío no pondrá en riesgo su negocio.

Roberto “Manos de Piedra” Durán, Thomas Hearns, “Sugar” Ray Leonard y Marvin Hagler, grandeza reunida en los años 1980. Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, Sergio “Maravilla” Martínez, astros de la década anterior. Y por ahí estaré atisbando.