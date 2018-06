Candidatos, resuelvan lo medular

A estas alturas del partido, me encantaría saber —ya que estamos en mood propuesta política o algo parecido— dos cosas: La primera: ¿Cuál es el plan en materia de educación integral para la infancia, de cada uno de los candidatos? Y la segunda: ¿Cuál sería la estrategia para erradicar la violencia que se vive en México? No menciono el tema cultural, porque voy a dar chance, es decir, entendamos la cultura como un todo que es transversal a todo, entonces, bueno… Hablemos de la infancia y la violencia.

Cuando me enteré por redes sociales que quién sabe quiénes estaban llamando a teléfonos personales para hablar mal del candidato López Obrador, no creí ni pío. Esas cosas se me hacen como de “Stranger Things” y ¿qué cree? que me llamaron y no lo podía creer. Número 3301005498.

La cultura del desprestigio en vez de la del trabajo. (¿No te da pena mexicano?).

Y me puse triste. Porque así como la incultura (que lo que voy a decir es pleonasmo) nos toca a todos, digamos, no es algo privativo ni de profesiones, de labores, ni de estudios, ni de status… La violencia nos toca a todos, así como la indiferencia hacia nuestros niños, a nuestra infancia. Me puse triste porque viví desde el año 2010 profundamente enojada, cuando en un contexto llamado “guerra contra el narco”, desaparecieron amigos cercanos y fueron torturados (incluidos artistas, nada de que delincuentes), luego asesinados, como Cristian Katapú. En ese entonces no había fuerzas ni para marchar por ellos, la violencia nos dejó solos… y nos llenó de miedo (una sociedad con miedo ¿saben para qué sirve? Para nada). El horror apenas comenzaba y no se sabía qué hacer… Todavía existían quienes pensaban que “eso” no pasaba “a gente de bien”; hasta que todo estalló y nos enfrentamos a una cifra espeluznante de asesinatos al iniciar este año: 23,339.

Desde que Javier Sicilia inició su movimiento, hasta el momento aquel en que vimos el cuerpo en el piso del periodista Javier Valdez, pasando por Ayotzinapa y la desaparición de los jóvenes Salomón, Jesús Daniel y Marco, en Guadalajara, ningún candidato ha propuesto nada al respecto. Ninguna estrategia. Y me indigna porque buscan un trabajo, pero no pueden resolver una necesidad urgente.

Por otro lado, los niños de este país no deben padecer más hambre, ni violencia intrafamiliar, ni abandono, ni falta de educación, ni falta de acceso a la cultura, ni mala alimentación, ni falta de estudio. Debe haber más parques habitados por ellos, más actividades donde ellos sean los protagonistas, debe haber un plan de estrategia artística que los abrace sólo a ellos…

El niño que en el 2010 no encontró una oportunidad de inclusión… ¿Usted qué cree que está haciendo ahora?