Cambiar la cultura

EL INFORMADOR ha publicado hace apenas unos días, una entrevista realizada a la titular de Cultura del Estado, Giovana Jaspersen. Es un hecho, el organigrama cambia y las cosas (direcciones, coordinaciones y asuntos varios) se seguirán acomodando al inicio del año que viene. Celebro que a la Coordinación de Música se integre Arte Sonoro, que se reconsidere o se haga un planteamiento serio sobre la vocación de los espacios y que se respeten programas como ECOS y Proyecta. ¿Por qué lo celebro? Porque se ha revisado con cuidado, por lo menos en este primer vistazo.

ECOS es un programa que vincula a la música con el corazón de todos los municipios (el corazón son sus niños y jóvenes) y a mi parecer, el modelo debe no sólo cuidarse sino replicarse en todas las áreas artísticas. Por otra parte, es importante entender que la cultura la hacemos todos y no sólo el gobierno o no necesariamente la responsabilidad recae solamente en las autoridades. Me parece (sobre todo en el área de teatro por ejemplo) que la comunidad ha madurado, hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? Hace años la comunidad teatral decía que le faltaba unión, sentido de gremio. Eso ya se tiene. ¿Qué faltaban propuestas? Ya las hay. ¿Voces jóvenes? Las hay ¿Propuestas artísticas de vanguardias? Existen. De verdad, aplaudo la capacidad que tiene esta generación de artistas escénicos para articularse, pero… como bien se dijo en la Muestra Estatal de Teatro, nos falta cuidar al público, trabajar para él. Evitar la auto-referencia. Sin embargo yo creo que esto es parte de un proceso de comunidad, no un reflejo de algún tipo de negligencia grupal. En este aspecto, creo faltan dos cosas:

a) Recuperar la mística teatral (El teatro es teatro aunque se bifurque, se expanda, se mezcle).

b) Este teatro debe ser menos para ser teatreros y más para el público.

Como creadores nos hace falta asumirnos verdaderamente como factores de cambio social. De verdad, sí influye nuestro hacer en el corazón de una comunidad. El tema con la cultura y el arte es que los resultados y aciertos se ven a largo plazo. Ojo, ahí todos tenemos que chambear.

Ahora, aprovecho para celebrar que creadoras como Nayeli Alcántara, Azucena Evans y Sandra Carvajal colaboren conmigo en un primer proyecto de emisiones en la web.

El próximo enero del 2019 estaremos estrenando “La Cantinta”, un programa de sobremesa cultural (y temas de interés) independiente y libre que podrán encontrar en YouTube. @LaCantinta responde a dos intereses: abordar temas de coyuntura artística y cultural y, hacerlo como lo haríamos un puño de creadores en una mesa de café. Desde el disfrute y el intercambio.

Vislumbro un año con mucha voluntad transformadora, con mucha responsabilidad con el entorno. De verdad, cambiemos lo que no nos gusta trabajando en el cómo sí… ¿Y si nos equivocamos? Pues lo volvemos a intentar.