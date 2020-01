CMB hace estudio del sueño

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), confió que el máximo organismo trabaja para encontrar qué es lo que está pasando con “los accidentes fatales” en el ring. “En 2019 hubo muchos y estamos poniendo nuestro interés en temas de nutrición, de control de peso, qué está pasando en el manejo del peso del boxeador y qué pasa en los gimnasio y en la vida privada.

“Estamos haciendo un estudio del sueño, se ha detectado que los trastornos del sueño afectan de manera importante a los atletas de alto rendimiento. Recién acabamos de firmar un convenio con el hospital de la UCLA para hacer una serie de estudios, ya tenemos a unos nutriólogos de primer mundo trabajando en una metodología nueva, acabamos de ver a ‘Jaguar’ subir 11 libras en el pesaje, no dio el peso por cinco kilos. El peso, la deshidratación y la nutrición van a ser nuestra máxima prioridad en 2020.

— ¿Sobre las decisiones descabelladas de la Comisión Atlética de Nevada?

— Ese es otro de los puntos prioritarios, jueceo, réferis. Estamos implementado un sistema de monitoreo, de evaluación en vivo, pero el problema se da en la jurisdicción donde se lleva a cabo la pelea; en Estados Unidos o Inglaterra es un problema, porque hay algunas comisiones de box que designan a los oficiales, y no hay manera de cambiar eso. Lo que estamos haciendo es tratar de dar mejor entrenamiento, mejor evaluación, mejor retroalimentación, pero mientras no se tenga control de designar a los jueces que deben participar en las peleas en específico, es difícil atender el problema.

— ¿CMB, el máximo organismo rector del boxeo mundial?

— Sin duda alguna, no hay comparación porque hacemos muchas cosas adicionales a sancionar peleas.

El doctor tapatío Aurelio Álvarez, eminencia en la medicina deportiva aplicada al boxeo, dijo en 2008: “Mira, desgraciadamente el box es uno de los deportes que tiene alto riesgo. Y cuando se da una muerte en el ring es porque el boxeador fallecido ya había peleado, o había tenido algún nocaut, o peleas mucho muy fuertes antes de la pelea en la que perdió la vida, y esto son golpes acumulativos, los cuales no sabes a qué hora pueda desencadenar una hemorragia.

“A los boxeadores de todo el mundo se les debe dar un seguimiento desde su etapa amateur, para que no existan hechos que lamentar. Se les tiene que dar una revisión a conciencia. Sabías que los golpes del boxeo son más fuertes que un golpe de karate, que un golpe de judo, es uno de los golpes, que bien dado, y está probado científicamente, puede matar a su oponente; es uno de los traumatismos que se van acumulando constantemente en la vida del boxeador, y está haciendo hemorragias cerebrales, aunque sean muy pequeñas, pero las hace. Esos son los seguimientos que se han hecho y se han dado, entonces es un deporte de alto riesgo. Si no cuida uno al boxeador, y si lo está peleando constantemente, no está cuidando la vida ni la integridad de él”. Y por ahí estaré atisbando.