CMB: 55 aniversario

El mundo del boxeo reconoce que tras ser elegido José Sulaimán Chagnon como presidente del CMB en 1975, impulsó todos los cambios del boxeo tal como lo conocemos hoy, para seguridad del actor directo.

Las peleas de campeonato de 15 a 12 asaltos, una cuarta cuerda, adherir el pulgar al guante evitando lesiones en la retina, procedimientos médicos exhaustivos y un comité médico especial, donando fondos para la investigación del daño cerebral, pesajes 30 días, siete días y 24 horas antes de la pelea, para permitir una pérdida de peso gradual y segura. Un fondo especial administrado independientemente para ayudar a los boxeadores retirados que han caído en tiempos difíciles.

Sulaimán convirtió al máximo organismo en una leyenda, y a México en potencia mundial, una prestigiosa escuela que es producto espectacular en cualquier plaza boxística del globo.

El Más Grande, Muhammad Alí, lució el cinturón verde y oro. También Mike Tyson, “Sugar” Ray Leonard, Roberto “Manos de Piedra” Durán, Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Carlos Monzón, Alexis Argüello, Marvin Hagler, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, Saúl “Canelo” Álvarez.

El Consejo Mundial de Boxeo se fundó el 14 de febrero de 1963 en la Ciudad de México, como una iniciativa del entonces presidente Adolfo López Mateos. El profesor Ramón G. Velázquez y el escritor Luis Spota, los fundadores. El organismo comenzó con 11 naciones afiliadas. Hoy es la organización de boxeo más grande, con 166 países miembros.



Campeonato en el Parque San Rafael

Monserrat Alarcón Raya arriesga su campeonato mundial mosca OMB ante la regiomontana Arely “Ametralladora” Muciño, hoy en el Gimnasio Multiusos del Parque San Rafael.

La función la monta la promotora tijuanense Zanfer RG Boxing, de Ricardo García Ninomiya, y Comude Guadalajara.

Monserrat Alarcón expone por primera vez el campeonato mundial que ganó en abril de 2017 en Japón tras derrotar a Nana Yoshikawa.

Arely Muciño quiere coleccionar su cuarto campeonato mundial de organismo prestigioso.

En el respaldo el inagotable semillero de boxeadores locales y nacionales: Uriel Pérez vs. Carlos “Torito” Jiménez. José Quirino vs. Daniel Argueta. Yareli “Chololita” Larios vs. Karla Parra. Jorge “Dandy” Pacheco vs. Benjamín “Ruso” Guzmán.

Y por ahí estaré atisbando.