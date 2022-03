Biden unifica al Congreso con Ucrania

Las diferencias entre los partidos republicano y demócrata son abismales en objetivos, compromisos sociales y formas de llevar las riendas del país vecino. Sin embargo, ayer, durante el mensaje de Estado de la Unión (State of the Union) del presidente Biden, como hace muchos años que no sucedía en el seno del Congreso, todos los miembros de las Cámaras -muchos de ellos con banderas de Ucrania- se levantaron en varios ocasiones y al unísono se levantaron, aplaudieron y mostraron la unidad que se necesita cuando Estados Unidos enfrenta uno de los momentos más críticos de historia y de la humanidad.

Los primeros 20 minutos del mensaje de Biden estuvieron dedicados al conflicto en Ucrania, y el mensaje fue dirigido al rechazo a la tiranía generada desde el Kremlin, donde Vladimir Putin se levanta como el protagonista de una invasión que se lleva a cabo en estos momentos y que es rechazada por una gran mayoría de países en el concierto internacional.

Biden, que para muchos republicanos ha sido “tibio” para enfrentar la situación en Ucrania, en su mensaje fue amenazante y fue enfático en señalar que Putin “no tiene idea de lo que le viene…fue premeditada -la invasión-, rechazó la diplomacia, pero quedará aislado, ya basta”.

Mientras que en el mundo se preguntan si Estados Unidos intervendrá directamente en el conflicto ucraniano, Biden fue claro al señalar que los estadounidenses no combatiran en ese país, pero “si defenderemos a los miembros de la OTAN”.

Dijo el presidente que el conflicto “va a tomar tiempo”, y que habrá severas consecuencias para los invasores.

Lo que queda claro en el momento que se vive de invasión en Ucrania, es que rara vez se ha dependido de tantas cosas en el ámbito del conflicto humano que de los caprichos de un hombre, que no solo busca su objetivo de recuperar Ucrania, sino de desafiar al mundo.

Lo preocupante -que hay que tomar en cuenta porque puede ser clave- es que no se rompa el ciclo de liderazgo de Putin, que según su historia, nunca ha perdido una guerra. En los conflictos militares que ha tenido en Chechenia, Georgia, Siria y Crimea -en dos décadas que lleva en el poder- siempre han salido adelante, y esta vez parece que la historia no será diferente.

Una arremetida rusa ante un país, aunque muy grande territorialmente y en población -el segundo más grande de Europa- pero vulnerable por su diferencia de recursos militares y objetivos.

Las esperanza en este punto, es pensar que el aislamiento que el mundo le impone a Rusia haga recapacitar a Putin -que parece imposible- y que la diplomacia a pasos acelerados eviten el derramamiento de sangre y sufrimiento de los ucranianos o lo riesgos de un evento que puedo cambiar el rumbo de la humanidad. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net