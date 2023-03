Una mujer italiana comenzó a compartir videos en TikTok de su esposo y su hija besándose en la boca, poniendo frases como “amor puro” o “el amor de un padre a su hija no se puede explicar”. Los besos entre el hombre y la niña, que no ha de superar los 12 años, a veces son “de piquito” y, otras tantas, besos más largos, como entre dos adultos.

El 14 de febrero la señora publicó un video donde su pareja llega con globos de corazones rojos; se ve que la niña lo recibe en la puerta, se le cuelga del cuello y se besan como si fueran pareja; la mamá mientras tanto, los graba.

El video trascendió de TikTok a Twitter. Y las “demostraciones de amor” de la familia, que vive en Italia, ya le dieron la vuelta al mundo, haciéndose virales y convirtiéndose en tendencia en redes sociales como “Besos a los hijos”. Yo los vi en un tuit y la imagen de un adulto besando en los labios a una niña fue horrenda, de escalofrío.

“El beso que ese ‘papá’ está dando y cómo ella lo está recibiendo, tiene tinte erótico-adultrocentrista. Es directo, dura mucho tiempo y está en un contexto amoroso (celebración del Día del Amor)”, me compartió la psicóloga Gabriela Porras, con experiencia en atención de menores que han sufrido abuso.

En la horrenda realidad, donde más del 80% de los casos de violencia y abuso sexual infantil son cometidos por un familiar o conocido, es indispensable que las y los menores sepan identificar situaciones de riesgo y que los adultos evitemos exponerlos. Nuestra tarea es proteger la infancia, no destruirla.

La especialista además subraya que “los niños comprenden el mundo a través de sus experiencias y a estas les dan significado, por tanto lo que mis padres hacen conmigo es bueno y es permitido; esto es, si mi padre besa mi boca, mi entrenador también puede hacerlo, nulificando la capacidad de discernir la mala intención”.

“Una de las grandes misiones o tareas que tenemos como padres es entrenar a las hijas e hijos para que detecten e identifiquen conductas de riesgo, y acciones como esas son contradictorias”, me dijo cuando le compartí mi frustración de que además hubiera quienes defendieran que no tenía nada de malo.

Pero aunque haya quienes aseguren que es “normal”, NO, no es normal que adultos besen en la boca a infantes y NO, tampoco son muestras de cariño, mucho menos de “amor puro”. ¿Por qué no mejor dar un beso en la frente o en la mejilla, no en la boca? O mejor aún, ¿por qué no sólo decirle que se le quiere mucho?

Minimizar que hombres o mujeres besen en la boca a infantes, ya sean niños, niñas o bebés, bien podría ser reflejo de la insensibilización social que existe hacia temas tan delicados como la erotización de menores o hasta el propio abuso sexual infantil. Y con esto no quiero decir que la pequeña del video esté siendo abusada, pero con acciones como esa se abre la puerta a la pedofilia.

A raíz del video, la pareja ha sido atacada y agredida en sus cuentas de TikTok; incluso, terminaron borrando el clip del 14 de febrero (aunque dejaron otros, igual o más turbios, en la cuenta @zainoparrucchieri7). Ambos padres se han defendido diciendo en su país es normal besar a sus hijos en la boca.

Y aunque cada quien educa y cuida (o no) a sus hijos e hijas como quiere y puede, la mejor forma que podría haber de demostrar amor es el respeto y eso incluye respetar su cuerpo. ¿O qué? ¿A todas las personas que se les quiere se les besa en la boca? Porque NO, NO ES NORMAL besar a menores en la boca. Por lo menos no es normal en nuestra cultura y tampoco debiera serlo en otras.

