Canelo Álvarez no teme a demanda de Óscar de la Hoya

Luego del conato de bronca que tanto el boxeador tapatío como su ex promotor sostuvieron este miércoles, más la insinuación del dueño de Golden Boy Promotions de que actuaría legalmente contra Saúl Álvarez por sus acusaciones de “robo” debido a que, dijo, “es difamación y no me gusta”, el “Canelo” respondió a esa amenaza.

“Qué lo haga”, aseguró Álvarez Barragán, quien dijo mantener su versión. “Sabe que son verdades todo lo que dije”.

Óscar De la Hoya también afirmó que en una hipotética pelea le ganaría al tapatío, hecho del que no se quedó callado.

“Yo le ganaría fácil (a De la Hoya), fácilmente”, aseveró el tapatío.

Sobre el supuesto veto que se habría impuesto contra el periodista de TUDN, David Faitelson, Álvarez lo negó.

“Para nada, la empresa es la que se encarga de eso, yo no me encargo de eso, estoy metido en lo mío”, afirmó en Las Vegas.