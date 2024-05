La influencer y conocida tiktoker, Maddy Baloy, quien mostró al mundo su vida padeciendo cáncer, falleció el día ayer a la edad de 26 años. Lamentablemente, el mismo día del cumpleaños de su novio, quien se encontró junta ella en todo momento y le sostuvo la mano hasta el final.

"Madison falleció pacíficamente anoche", le dijo a la revista People su prometido Louis Risher en un comunicado el 2 de mayo. Agregó que estaba "rodeada de amor".

Cabe señalar que la también exmaestra de jardín de niños, de Tampa, hablaba sobre su enfermedad en sus videos. Le dijo a "USA Today" que luego de su diagnóstico recurrió a la plataforma para encontrar otras personas en su posición y con la esperanza de reclamar su identidad.

"Tenía mucho miedo de que la gente sólo me viera por el cáncer y olvidaran quién era", dijo .

Señaló que quería decirle al mundo que todavía era, en gran medida, una "persona" y comenzó a documentar un día de su vida en línea. Baloy dijo que había aceptado la posibilidad de tener cáncer para siempre y que estaba tratando de aprovechar el tiempo que tenía.

El medio británico Metro recordó que Baloy se enfermó en 2022 y experimentó problemas estomacales durante el verano. Inicialmente se centró en la ingesta de alimentos y cambió su estilo de vida, pero nada parecía aliviar su dolor. De acuerdo con lo dicho por People, comenzó a vomitar sangre y a tener problemas en febrero y buscó ayuda médica.

Luego, los doctores le informaron que habían descubierto anomalías en su intestino grueso y después encontraron múltiples tumores después de una cirugía de emergencia.

"Sabía que tenía mucho que decir", dijo a la revista People. "Cada una de las emociones mientras estamos aquí porque no estaremos aquí por mucho tiempo".

En su último TikTok, publicado en marzo desde Japón, Maddy Baloy mostró a los espectadores fotografías internas de tumores en varias partes de su cuerpo.

Explicó que estaba en las vacaciones de sus sueños en Kioto, pero que hacía tanto frío que había estado "temblando", por lo que quería enfrentar el desafío de bañarse con su bolsa de colostomía.