Berchelt debe ganar a Valdez

Es una pelea que reúne historiales ascendentes, la derrota para cualquiera de los actores, está para que se registre como el inicio del fin de una trayectoria que ya se encaminaba a las atractivas bolsas.

Dos marcas que el destino no les permitió voltear para otro lado. Se necesitan para crecer en el reconocimiento de los exigentes aficionados mexicanos, y en el negocio estadounidense.

El favorito es el yucateco Miguel “Alacrán” Berchelt, expondrá su campeonato mundial Superpluma CMB ante el sonorense Óscar Valdez, choque de boxeadores mexicanos hoy en la burbuja del MGM Grand, en Las Vegas, Nevada.

Con mayor estatura y alcance, además de poder en sus nudillos, el oriundo de Mérida es propietario de condiciones para ganar por cualquier vía, incluso, para castigar feo al desafiante, aunque necesita ser muy calculador, reprimir, lo más que pueda, el boxeo de choque, porque le gusta fajarse, y de manera frontal. Son cañones con los que se encerrará, quedaría indefenso.

Esa es la oportunidad, tal vez la única, del nacido en Nogales, ex olímpico y ex campeón mundial Pluma OMB, quien con menor estatura y alcance, intentará desde el primer gong pegarse a la humanidad del campeón mundial, hacerlo enojar, para que se abra al boxeo callejero, envíos sin ton ni son, y a ver quién puede más, es la estrategia, para tratar de acertar sus volados al mentón del “Alacrán” y encontrar el nocaut, así ha ganado varias peleas el retador. Si no le atina, entonces cada tres minutos estará expuesto a recibir pesado cuero. Es remoto que gane por decisión, porque además es de boxeo perdonavidas, estilo por el que le fracturaron el maxilar inferior.

Miguel Berchelt, 38 peleas, una derrota y 33 nocauts. 1.70 metros de estatura. 29 años de edad.

Óscar Valdez, 28 peleas, 22 nocauts. 1.66 metros de estatura. 30 años de edad.

La pelea es promoción de Top Rank, de Bob Arum, en asociación con Zanfer Promotions, de Fernando Beltrán… Y por ahí estaré atisbando.