Escuché a un grupo de niños cantando “eres mi bebé, mi bebito fiu fiu” mientras jugaban. Entre risas, entonaban “caramelo de chocolate empápame así” como cualquier otra canción de moda. Con mucha curiosidad, me acerqué a preguntarles: “¿Saben de dónde salió esa canción o lo que significa?”. Eran niños de entre 10 y 12 años, y uno de ellos me respondió: “Es una canción de broma de internet”.

No, no es una canción de broma de internet. La composición musical es la parodia de un escándalo político de infidelidad, y surgió tras el presunto romance entre el ex Presidente de Perú, Martín Vizcarra, y la ex candidata al Congreso peruano, Zully Pinchi.

La canción, que ha inundado las redes sociales también con cientos de memes, la creó el peruano Alberto Silva Reyes (conocido como Tito Silva). Y aunque tuvo que bajarla de todas las plataformas musicales ante una posible demanda millonaria por los derechos de la melodía (la base musical es la canción “Stan”, de Eminem), “Mi bebito fiu fiu” ya le ha dado, literalmente, la vuelta al mundo.

Como canción o a través de memes la han cantado artistas, actores, influencers y hasta futbolistas. Incluso, ha sido utilizada como mercadotecnia en cadenas de comida, televisoras y hasta compañías de comics como Marvel, además de ser tendencia en Spotify y TikTok, escuchándose hasta en las noches de antro, bar o discoteca.

El título de la canción se basa en conversaciones que presuntamente tuvieron, por WhatsApp, el ex Presidente peruano y la ex candidata parlamentaria. En internet circulan fotografías de chats donde ella le escribe “Fiuuu fiuu” (a modo de silbido) a una fotografía del ex mandatario, y en otra conversación le dice “eres mi bebito, eres mi rey”. La canción incluye además algunos poemas escritos por Zully Pinchi.

Más allá de lo anecdótico que podría ser esta canción, deja en evidencia que los asuntos personales y/o temas de alcoba de las figuras públicas en algún momento pueden terminar siendo temas de la vida pública. Y da lo mismo si se trata de artistas, cantantes o políticos, siempre puede haber materia prima.

Habrá que recordar no sólo que el internet tiene memoria sino que las redes sociales se han vuelto por excelencia el medio de socialización y de información de asuntos públicos, económicos y políticos, pero también del morbo y chimes de las relaciones humanas.

En términos de comunicación política es evidente la atención y la fuerza que tienen estos temas por encima de otros con mayor trascendencia en la vida de la comunidad. Es tal el impacto que nuestros niños y adolescentes la cantan como si fuera cualquier canción del día. Así que sirva esta composición musical para recordarles a los personajes de la política que tengan cuidado con sus chats y aquellas conversaciones incómodas, no vayan a ser el próximo hit en las redes sociales o la burla como un “bebito fiu fiu”. En un descuido, lo privado se puede volver público.