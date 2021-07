Este año se cumplen 40 años del inicio de actividades ininterrumpidas del Ballet de Cámara de Jalisco que dirige la artista, Primera bailarina, coreógrafa, metodóloga, promotora y productora Lucy Arce. Lucy -para casi todos- fundó la compañía como una opción en la que vivificaba y hacía posible la danza de manera profesional y seria para aquellos que así han decidido vivirla en Guadalajara. La escuela, que ha formado decenas de alumnos, da la libertad a estos de poderse profesionalizar o aprender del ballet clásico una actividad sumamente enriquecedora para la vida personal. Lo que se aprende en un estudio de danza va mucho más allá de simples y complejos pasos o secuencias. Los alumnos que han decidido ser profesionales y los que no, han tenido acceso a lo largo de este tiempo a una formación que es un claro ejemplo de perseverancia, respeto y resistencia en la danza.

Los tiempos no son los mismos dentro del Ballet de Cámara de Jalisco, los cambios se viven de manera palpable en un sinfín de factores, la consecuencia más fácil de descifrar es la deserción tanto esperada y natural de quien decide al final no dedicarse a la danza como profesión, y tristemente de quien ahogado por un sistema de pocas oportunidades para los artistas, se ve en la necesidad de dejar una posible y digna opción de vida. Lucy, nunca ha hecho menos ni ha juzgado la vocación en cada bailarín, por el contrario ha acompañado a cada uno en lo que decide que sea su proyecto de vida de manera firme. Lucy Arce ha sido capaz de esperar pacientemente a que de manera conjunta un alumno florezca y de no romper a nadie en el camino. Creo que después de 40 años de montajes, ensayos, literalmente sangre, sudor y lágrimas el legado del BCJ vive en cada uno de los que hemos pasado por sus aulas, por sus ojos, por sus regaños, por su mano.

La enseñanza y manera de llevar tanto la escuela como su grupo profesional ha sido para mí una fuente de inspiración por el estilo tan particular de hacerlo. El respeto con el que se conduce con cada uno es una lección de que en realidad la labor social de la danza es esta, la de ver al otro, la de incluir al otro, la de cuidarlo y verlo crecer en comunidad.

Uno de los regalos para mí en estos años en que he sido parte, es el compartir ahí dentro entre amigos y risas, y ensayos y presiones (como las de la vida) que está envuelta en la nobleza y generosidad de quien lidera un proyecto en el que nunca se ha hecho una diferencia ni económica, ni racial, ni de género. La inclusión por la que cientos de miles de personas luchan cada día, es para mí clarísimo que vive y tiene forma dentro de las paredes del estudio del Ballet de Cámara, como cariñosamente lo llamamos.

Felices 40 años al Ballet de Cámara de Jalisco, con un profundo agradecimiento a quienes han sido parte de él, dedico una cariñosa reverencia. Larga vida…

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina