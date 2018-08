¡Ay Asia Argento!

No soy partidaria de las posiciones radicales, aunque sepa defender ciertos puntos de vista con pasión. La santificación de las mujeres por el sólo hecho de serlo, no me gusta. No estoy de acuerdo, creo que nos quita la oportunidad como género de reflexionar seriamente sobre la desigualdad, nos arranca el momento de elevar nuestro nivel de diálogo, como género.

El movimiento Me Too me encanta, por todo lo que significa: Mujeres empoderándose surgidas de un contexto no solo hipermachista como lo es Hollywood; si no también, hipersexualizado. Mujeres famosas, mujeres con las que más de alguna mortal —como yo— se puede sentir identificada. Ahí, los reflectores se los llevó Asia Argento y la admiré profundamente, seria, furiosa, le hablaba de frente a un público en Cannes.

Por supuesto me sorprende y confunde lo dicho por el actor Jimmy Bennett —mucho más joven que ella—, el chico señala que la actriz italiana abuso de él. The New York Times señala que la intérprete dio dinero a Bennett para silenciarlo y luego, Asia negó que eso fuera verdad y que su ex marido, el fallecido chef Anthony Bourdain ofreció de por vida ayuda al chico, a quien por cierto hoy ya no le va muy bien en su carrera.

Bennett señala el abuso y la actriz lo niega, añadiendo que fue el joven quien saltó sobre ella, el detalle es que todo este irremediable affaire fue a los 17 años, cuando Jimmy era menor de edad. Yo creo en lo que Asia Argento en su momento defendió y representó. Sin saber aún si es culpable o no (ante la ley lo es, si el chico sigue afirmando que fue abusado a los 17), desilusiona saber que ella tiene cuentas pendientes —sobre todo a nivel moral— sobre un asunto que ella misma destapó.

De verdad, me cuesta creerlo. Y aunque en dimensiones opuestas, me recuerda este enrollado asunto de los juicios contra Michael Jackson, donde fue acusado de cosas gravísimas para al final de cuentas ser declarado inocente, con la vida y la emocionalidad hecha pedazos. Hasta la fecha se sostiene que las familias denunciantes eran más bien extorsionadoras. Nunca lo sabremos.

Pregunto: ¿Que un chico de 17 años te salte encima es realmente un abuso sexual? (no hay cinismo, no hay sarcasmo, es una pregunta) ¿Si Asia resultase responsable o culpable en este asunto no merecería una asistencia sicológica? ¿En caso de ser feminista acérrima aquí, qué aplica? ¿Existe la posibilidad de que alguien esté detrás de la denuncia del joven Jimmy (insisto en recordar el caso Michael Jackson) por revancha hacia la actriz?

Preguntas, esto me obliga a hacerme preguntas, sí, quizá preguntas de género si usted gusta, pero obviamente habría que limpiar y complejizar el vidrio con el cual miramos, perdonamos, satanizamos, calificamos los asuntos de abuso tanto en hombres, como en mujeres.