Avanza la Línea 3

Del cuento de terror pasamos al idilio entre el gobernador Enrique Alfaro y la Federación en torno a la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. La visita de Javier Jiménez Espriú fue todo amor y armonía. La Federación apoya incansablemente mientras el Gobierno del Estado agiliza la entrega recepción de la obra y comienzan las contrataciones de personal.

Para operar la Línea 3 se requerirán alrededor de 420 trabajadores entre personal operativo y administrativo. En estos días de baja en los índices de empleo en el país y México caen de perlas. Ya sólo falta que toda esa buena vibra se transforme en realidad y en enero los tapatíos podamos estrenar tren último modelo.

***

El área jurídica de la Secretaría de Transporte esperaba ayer a mediodía al líder transportista Enrique Galván, pero nunca llegó. La reunión era para tramitar la liberación de alrededor de 30 unidades que le han retirado de circulación en las últimas semanas. Medida que Galván consiguió con 11 amparos y recursos legales.

El reclamo del transportista siempre ha sido que la autoridad le retiene sus unidades y no le permite sacarlas del corralón. Pero los mal pensados dicen que en realidad no tiene los documentos legales para acreditar la propiedad de los vehículos y los permisos para ofrecer el servicio de transporte de pasajeros. Por eso no apareció. Y si se presenta, seguramente saldrá con las manos vacías.

***

Todo conforme al protocolo. En palabras de Gerardo Octavio Solís Gómez, las cinco horas que el Ministerio Público tardó en hacerle la prueba de alcoholemia a Joao Maleck están dentro del protocolo. Porque hay que estabilizar al lesionado, solicitar a los peritos y esperar a que el abogado del inculpado esté presente porque si no se “vicia el expediente”.

Esto sólo significa una cosa. Bajo esa maraña burocrática no hay forma de que un inculpado en un accidente vial con alcohol de por medio dé positivo en una prueba.

El año pasado hubo 100 muertes por mezclar alcohol y volante. ¿De cuántos Joao Maleck y de cuántos Alejandro y Fernanda no hemos contado su historia?