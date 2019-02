Aunque no lo crea, AMLO sabe lo que hace

Luego de poco más de dos meses de ocupar la más alta responsabilidad de la nación, Andrés Manuel López Obrador -o Manuel Andrés, como usted prefiera- ha alcanzado un record más: el grado de aceptación de la gente del pueblo se mantiene como el más alto en la historia de nuestro país, e incluso de los más altos entre los gobiernos primerizos del mundo, lo cual de ninguna manera es algo fácil de conseguir. Pero aún con ello, el escepticismo es latente, ya que nunca se había tenido un gobierno de izquierda, y si bien es cierto que 30 millones de votos lo pusieron en donde está, luego de una serie de decisiones consideradas por diversos especialistas y por gente informada como erráticas, él ahí sigue.

No son pocas las personas que lo han llegado a calificar de loco. Los mercados financieros se han puesto más que nerviosos, y no faltan los inversionistas que han hecho “volar” su dinero a otros países, pero se les olvida que no se trata de ningún improvisado de la política, y que incluso en materia de gobierno ya estuvo al frente de la administración de la capital del país, lo que podría querer decir que AMLO sabe lo que hace, y aprovecha sus muchos años de campaña para imponer su proyecto político.

Como bien afirma el analista y académico Gerardo Herrera: “la cana por algo esta”, su estrategia está más que cantada: darle dinero a la gente para que gaste, sin importar a cuántos programas sociales tenga que sacrificar, además del manejo de los medios de comunicación prácticamente a su antojo, monopolizando desde temprana hora la agenda del día”.

No obstante, “nadie puede decir que nos mintió, su orientación radical de izquierda, la ha pregonado desde hace muchos años, lo que sucede es que nunca la habíamos experimentado en nuestro país, se trataba de algo así como una especie de tabú, pero que de acuerdo con lo publicado por Gabriel Zaid, es parte de un progreso improductivo que tarde o temprano tendrá repercusiones que habrán de resultar costosas para todos”.

La amplia experiencia académica de Gerardo Herrera le lleva a vislumbrar tres grandes riesgos: Quiebre de la macroeconomía, para lo cual se deberían de cumplir toda una serie de acciones, incluyendo de índole internacional. Que la corrupción se salga con la suya, pese a todos los esfuerzos de AMLO. La inseguridad es el otro rubro con el que habremos de seguir lidiando, pues no parece tener final.

APUNTE

Lo que sí nos debe de quedar bien claro, es que mientras AMLO está creando un país de muchas imágenes y poca prosa en su comunicación, la incongruencia nos lleva de un federalismo tradicional -casi ideal-, a un centralismo en donde “sólo sus chicharrones truenan”.