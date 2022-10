Atrapados en el aeropuerto

Ayer en Informador.mx se destacaba -y era de las más leídas- la noticia que se titulaba ‘Aceleran las obras en el aeropuerto de Guadalajara’, donde se ponía énfasis que en 30 puntos de sus instalaciones había obras con un fuerte movimiento de camiones de carga, obreros, ingenieros y contratistas. En la información se destacaban las declaraciones de Martín Pablo Zazueta, director del aeropuerto Internacional de Guadalajara, quien decía que las obras “van a causar algunas molestias, pero al final vale la pena”.

El proyecto es extraordinario, desde la construcción de un nuevo hotel de 180 cuartos, llegar a los 10 mil cajones de estacionamiento, más de 140 mil metros cuadrados de construcción, nuevas salas con la inclusión de una nueva terminal y posiblemente lo más importante, la segunda pista para cumplir con la demanda del tráfico de pasajeros que aumenta todos los años y que incrementará las posibilidades de que se abran nuevos destinos internacionales -al margen del mercado estadounidense-, y agregarse a los destinos de Madrid, Bogotá y Ciudad de Panamá que actualmente ya están operando.

Todo está planeado para que Guadalajara se continúe apuntalando como destino de negocios y turismo. Sin embargo, al margen de la cuantiosa inversión y de la importancia que reviste la obra que irá de acuerdo al desarrollo de la región, hay aspectos que no requieren dinero, solo sentido común y una buena comunicación entre las autoridades aeroportuarias para atender la demanda que se tiene en la actualidad y la que en un futuro cercano se estará teniendo.

Para esto último hago referencia a una experiencia personal que ayer me tocó vivir, pero que tiene solución. A mi llegada de un vuelo -alrededor de las 9 de la mañana-, la sorpresa fue que al querer contratar el servicio de taxi, se me informo en el mostrador que “no hay carros”, que habría que tener paciencia “porque hay mucha gente esperando y la espera puede ser hasta de una o dos horas”. Y efectivamente, ante la escasez de taxis, había no menos de 40 personas en la línea de espera, ya con el servicio contratado. La lógica reacción fue recurrir a la plataforma Uber para pedir el servicio de traslado. La respuesta de la plataforma fue inmediata, que en dos minutos estaría el auto disponible, pero que me recogerían en la glorieta donde está la bandera -donde inicia la zona de dejar y recoger pasajeros en el aeropuerto-. Un minuto después, el mensaje del chofer, quien dice que no podía acceder a la zona “porque los de la Guardia Nacional no nos dejan. Si quiere el servicio, tiene que caminar a la zona de carros de renta”. Una zona distante, pero que era la única opción. En el intervalo de la comunicación con el chofer -vía mensaje de texto- pude cerciorarme de que por los menos dos autos de Uber, dejaron o recogieron pasaje en la zona ‘supuestamente prohibida’, donde estaba un oficial con uniforme camuflado. Fue por ello que le pregunté al conductor, porque él no podía hacer lo mismo. “Si usted quiere recoger pasaje, tiene que darles su ‘mochada’ a los de la Guardia Nacional”. (?)

Al margen de la acción que nos habla del grado de corrupción que existe en todos los nichos de nuestra sociedad -hasta la Guardia Nacional a la que depositamos la esperanza de nuestra seguridad-, aquí lo que debe de prevalecer es el sentido común con las autoridades del aeropuerto -a quien corresponda- de que, si carecen de suficientes taxis para dar el servicio demandado, debería de permitirse el acceso de los automóviles de plataforma de transporte para cumplir con las necesidades de cientos de pasajeros que a ratos se quedan atrapados en el aeropuerto -y que sucede con mucha frecuencia, según me dijo el conductor de Uber-. Las afectaciones al gremio de los taxis de aeropuerto -por falta de automóviles o conductores- deben de quedar muy al margen de las necesidades de transporte que se tienen. Todo es cuestión de coordinación y sentido común. Porque, podremos contar con un estupendo aeropuerto internacional, pero con un pésimo servicio para salir de él. ¿Usted, qué opina?

