Atlas, sin “ride” para el Clásico

Cada vez son menos los que acostumbran a recibir al Atlas cada que llega al Estadio Jalisco dos horas antes de cada juego, quizá por eso no se han dado cuenta que los rojinegros no tienen camión oficial.

Los torneos pasados, los Zorros tenían un acuerdo comercial con una empresa de autobuses, la cual le proporcionaba al equipo un transporte para llegar al coloso de la Calzada Independencia y para viajes cortos como Aguascalientes o León.

Ahora el Atlas está en la necesidad de rentar un vehículo que los lleve al Estadio Akron, donde se jugará el sábado el Clásico Tapatío.

Yo no sé qué le hicieron al famoso “Banano”, el cual transportaba a Fuerzas Básicas y llegó a ser el vehículo del primer equipo, en esa época donde los socios lo veían como una cábala y que en su momento les dio resultado, pero no por mucho tiempo.

La gente de Gustavo Guzmán sigue buscando quién se anime a patrocinarlos, pero les sorprende que ni por el buen paso del equipo alguien le quiera entrar, es más, ni los mismos ex dueños del Atlas, que entre ellos hay varios que cuentan con camiones.

Sorprendidos

Lejos, pero muy lejos quedaron las épocas donde el Anacleto Macías “Tolán” lucía a reventar durante los entrenamientos previos a un Clásico Tapatío, bueno, para ser sincero mis queridos gambeteros, esa cancha siempre lucía repleta, pero eso era cuando el Guadalajara era el equipo del pueblo.

Sorprendida, como cuando te hacen una pared en el área, así quedó la gente de Chivas al darse cuenta que para los entrenamientos a puerta abierta del Rebaño no acudieron ni los familiares de los propios jugadores, ya ni porque esta semana se juega, quizá, el partido más importante del semestre para los seguidores, ya que a diferencia del duelo ante el América, aquí si pierdes la carreta dura toda la semana o quizá un poquito más.

El departamento de prensa, de marketing y de asuntos sin importancia, ya no saben ni qué hacer para que la gente regrese, no sólo a los entrenamientos, sino a vivir la pasión de lo que es el Guadalajara.

Estén atentos, porque se avecinan tiempos de cambio, donde se les pedirá a los jugadores ya no ser tan aburguesados, convivir más con el aficionado y hablar, pero hablar, hablar y hablar. Lo que quieren es que Chivas vuelva a ser el equipo que acapare portadas, que lo puedas ver hasta en la sopa, por algo es que decidieron abrir la señal a los mejores postores y así estar en la televisión de todos.

Por lo pronto arrancaron en contra de la petición de la directiva, ya que ayer estaba la instrucción de que un par de jugadores hablara en una firma de autógrafos, pero el departamento de comunicación lo prohibió para que hoy tengan más fuerza las declaraciones y no se empaten con las del Atlas, que hicieron día de medios.

Se espera que Alan Pulido y Jesús Molina vayan a un reconocido centro comercial recién remodelado y donde hay tienda de la marca que viste tanto a Chivas como a ambos jugadores, quienes tendrán derecho de hablar con la prensa y calentar un poco el Clásico que sigue un poco desangelado, pese a que ambos equipos llegan en posición de Liguilla, algo que no pasaba hace mucho tiempo.

Por cierto, en ventas andan preocupados, y es que aún no encuentran la estrategia para vender bien los boletos, ya que sobraron unos mil con disponibilidad dispersa, difíciles de colocar.