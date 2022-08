Asignaturas pendientes para nuevo ciclo escolar

Al igual que el nuevo año que inicia con el calendario gregoriano, para mí, el arranque del ciclo escolar trae unos bríos igual de novedosos. La emoción del primer día de clases está lleno de emociones cruzadas que van desde un gusto enorme de volver a ver a los amigos hasta algo de temor corriente por un nuevo tiempo que inicia y que nadie sabe cómo terminará.

Lo desconocido y la expectativa puesta en él nos han roto año con año un sinfín de ilusiones, pero nos han enseñado que con cada ilusión rota hay un reto llamado realidad que -hayamos o no sabido enfrentar- llegó para quedarse como parte de la historia, de nuestra historia, y así convertirse pues en experiencia. Pero ¿qué queda después de la experiencia? Conforme uno crece y vamos “pasando de año” seamos o no escolares (para mí siempre lo somos) deberíamos de seguir adquiriendo conocimiento y en cierta forma, cursando ciertas asignaturas -algunas pendientes- y otras nuevas. El conocimiento al que nos sometemos cuando somos niños nos da herramientas para sobrevivir a un mundo que se mide conforme ciertos parámetros, pero qué hay realmente detrás de la experiencia en relación a la inocencia perdida. El mundo del saber es uno y el mundo al que nos sometemos como parte del sistema educativo es otro y hay que estar muy atentos para poder identificar sus diferencias. Sí claro, es necesario todo el proceso educativo y no entraré en demasiados detalles pero sí quisiera apuntar la reflexión de la crisis que ya gritan académicos en prestigiadas universidades norteamericanas y europeas no de la educación ni el conocimiento, sino del engranaje mismo.

Entonces, ahora que casi todos nuestros niños vuelven a la escuela mañana por la mañana, ¿qué deberíamos de cuidar por encima de todo? Deberíamos en mi opinión de hacer un marcaje personal a que el conocimiento que adquieran día a día no les restará ni sus ganas de reír, ni sus ilusiones, ni sus sueños. Los niños tienen un modo particular de soñar y de ilusionarse, no lo hacen poniendo miras a un fututo largo aunque lo vislumbran, a lo sumo planean para el siguiente fin de semana pero tienen claro qué quieren.

Si no lo consiguen se frustran y lo hacen notar al mundo pero pasan página rápido y se contentan fácilmente. Esto, particularmente entre tablas de multiplicar, historia de México, biología y etimologías es lo que ningún niño debería de perder este ciclo escolar. Esto, es lo que como propósito nosotros mismos como adultos quizá sería interesante que nos propusiéramos -como asignatura pendiente- para este nuevo arranque de ciclo escolar.

