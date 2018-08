Arrancones y más eventos

Los jugadores del Guadalajara parece que aún no entienden que el equipo está pasando por una crisis grave, sobre todo con la afición, a quien tienen bastante molesta por no obtener resultados positivos en casa, aunque la victoria en Veracruz sirvió para calmar un poco las aguas, obvio, mis queridos gambeteros, que todo puede volver a empeorar si mañana no vencen al Necaxa de Marcelo Michel Leaño, equipo que es considerado el caballo negro de la Liga MX.

Les digo que los futbolistas rojiblancos parecen no entender porque en su vida después de las canchas no se les ve lo más concentrado posible y ya son un par de veces que José Saturnino Cardozo se los recrimina, inclusive ha llegado a los castigos como el no llevar jugadores a concentración o partidos.

El más reciente caso fue el de Hedgardo Marín, a quien no se le ve una mínima intención en cubrir sus constantes fiestas y sus idas a ver eventos relacionados a los caballos y vaquitas, ya ven, con eso de que es de rancho.

Bueno, el central ya la pagó sin ir a Veracruz, en partido donde Chivas por fin ganó y no recibió goles, por lo que Mario de Luna parece que se quedará con el puesto titular de la central por izquierda, con todo y que no es su perfil natural, pero viendo que ni Carlos Salcido, ni Benjamín Galindo Jr. están a la altura y que parece que a Hedgardo no le interesa, pues todo encamina al ex del Necaxa a repetir ahora contra su equipo.

El otro que por ahí anda jugando al fuera de lugar es mi estimado Jair Pereira, a quien se le vio el miércoles hasta altas horas de la noche en los arrancones que se arman ahí en las inmediaciones del estadio de las Chivas.

El futbolista está ahí y le mete a las apuestas, nomás que no se vayan enterando en el Guadalajara que participe, porque ahí se podrían aprovecharse de la indisciplina y rescindir el contrato.

Aunque el jugador no se desgasta y sólo se desvela, sí cabe señalar que los arrancones son algo ilegal y que un jugador o las marcas que los patrocinan no les gusta que sus joyas sean vinculadas a lo que está fuera de la ley. Advertidos están.



Donde ya no saben ni que hacer es en la UdeG

No sé si tuvieron la oportunidad de ver el juego contra Correcaminos o si han podido asistir al Jalisco a apoyarlos.

En caso de que hayan ido o visto el juego es fácil notar que el equipo está partido y yo les diré por qué.

Algunos de los veteranos se quejan de que hay compañeros que nada más se la viven de fiesta y no se comprometen, por lo que los melenudos no han podido ganar ni uno de los cuatro juegos disputados en el Ascenso.

Los veteranos saben que estos años son garbanzos de oro para subir a la máxima categoría, ya que para algunos equipos nunca había sido tan fácil, con eso de que hay otros que no pueden subir.

