Arozarena, oficialmente mexicano; a defender de corazón la casaca azteca

Un pelotero hecho en México y que por amor a este país decidió ser mexicano, ese es el extraordinario Randy Arozarena, quien nació en Cuba, pero la vida lo trajo a territorio azteca y desde siempre se supo que en cuanto tuviera la oportunidad lo veríamos defendiendo la franela del equipo nacional mexicano, lo que seguramente ocurrirá cuando se dispute el próximo Clásico Mundial de Beisbol a celebrarse en 2023 teniendo como sede a Japón, Estados Unidos y China.

Nacido en Arroyos de Mantua, un poblado que se ubica a casi 290 kilómetros de distancia de Cancún, Randy decidió emigrar en 2015 a Yucatán en un bote, para de ahí comenzar una aventura que lo llevó a la Major League Baseball.

Si bien su primera residencia fue en Mérida, ciudad donde vivió 13 meses y concibió a una hija, los contactos de un cazatalentos lo llevaron a los Toros de Tijuana, equipo que le dio para consolidar su beisbol antes de dar el salto a los Cardenales de San Luis.

Esa estancia en el país fue lo suficientemente rica para el pelotero, quien desde entonces profesó su intención de representar a México cuando se abriera la oportunidad.

Después de dos años de trámites, finalmente el pasado 25 de abril recibió la nacionalidad mexicana. Horas después, a través de Facebook, mostró ropa deportiva de la Selección mexicana y aprovechó para agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible la concreción de ese paso en su vida.

“Primero quiero dar gracias a Dios, al pueblo mexicano y a las autoridades que me ayudaron para cumplir un sueño más en mi vida. Ahora soy oficialmente naturalizado mexicano y voy a ponerme en la fila para que se me considere para representar a México”. “Sólo así podré regresar todo ese amor y apoyo que este país me dio desde que llegué de mi Cuba querida”, comentó con la humildad que lo caracteriza.

De esta manera, Randy Arozarena podrá ser convocado para integrar el equipo de beisbol de nuestro país, y todo apunta a que ya ha recibido el llamado, de acuerdo a un comentario que Arozarena hizo a Enrique Rojas, de la cadena televisiva ESPN.

“Ellos se han comunicado conmigo, solo estaban esperando por mis papeles. Gracias a Dios ya soy uno de ellos”.

“Le agradezco a México por recibirme. Siento que represento a los mexicanos en Grandes Ligas y quisiera representar los colores (mexicanos) en el Clásico Mundial del año que viene”, añadió.

Cabe destacar que los récords impuestos por el cubano-mexicano Randy Arozarena, inspiraron a Wonderfilm Media para producir una película biográfica de este toletero hecho en México, quien logró convertirse en la sensación particularmente en los Playoffs de 2020, batiendo marcas de peloteros como Barry Bonds, quien tenía el récord de más jonrones en Postemporada. Destrozó también la marca de Derek Jeter, quien tenía más hits conectados por un novato en Postemporada, y la del venezolano Pablo Sandoval, que desde 2014 ostentaba la de mayor número de imparables en Postemporada, al tiempo que dejó récord de más bases alcanzadas.

Arozarena terminó aquel Clásico de Otoño con 29 hits, 10 vuelacercas, 14 producidas, 64 bases y un promedio de bateo de .377.

