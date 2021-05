Apunte de lo aprendido

Está llegando el tan esperado momento en el que las carteleras por fin anuncian a los ansiosos artistas que se presentan ya ante el ansioso público. Todavía sin el grueso de la población vacunada, se ha empezado a operar con muchísima cautela el regreso a los escenarios. Aplaudo por supuesto las estrictas medidas que se han impuesto tanto para público como para los asistentes y producción y empiezo a recapitular algunas de las buenas prácticas que deberíamos de mantener incluso ahora que la crisis de la pandemia ha pasado. Noto que es pertinente y necesario que los espectáculos que se presentan, no sólo se graben como parte de un trabajo documental que se hacía muy poco o casi nunca en esta ciudad, sino que es urgente que se empiece a pensar en un esquema audiovisual que realmente funcione conforme el tipo de producción que se presenta. Es decir, no es lo mismo grabar a una orquesta que una obra de teatro o que una ópera, ballet, etc. Justo ha sucedido que en los videos donde se ha registrado el trabajo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco es evidente que no hay una dirección de cámaras ni mucho menos un conocimiento de la obra que está en cuestión. Así que creo que ahora con más calma, podríamos echar un vistazo a lo que sucede en grabaciones al otro lado del mundo o con los vecinos del Norte para comprender que hay mucho más trabajo que una cámara siguiendo a tal o cual músico “porque sí”.

Otro aspecto importante me parece la antelación que se está tomando el público para llegar con tiempo a un espectáculo. No es que no haya gente que no llegue tarde ni le suene el teléfono, pero ciertamente la gente sabe que tiene -si quiere entrar a la función- ser puntual e incluso diría, ser precavidos por todo el protocolo de salud qué hay que seguir. Quizá con suerte la buena práctica de puntualidad se quede. Me llama todavía la atención como ahora por fin voltearon las autoridades de los recintos a ver los maravillosos patios y explanadas como escenarios. Con el clima privilegiado de esta ciudad, los conciertos de verano, lecturas, obras teatrales de pequeño formato escénico y muchas más representaciones deberían de contar con la primavera tapatía de ahora en adelante. Por último, la acertada apuesta al haber programado producciones locales -revise cartelera en caso de que ya aquel sueño haya terminado- vuelva a privilegiar con presupuesto y gestiones a “artistas” que han hecho históricamente su agosto en la ciudad. Insisto, queremos ver siempre grandes puestas pero también esas grandes obras necesitan empezar a producirse aquí, con la gente de acá, formando cuadros, fogueando cantantes, bailarines, músicos, etc.

Lástima que a más de cuatro meses sin titular en la Secretaría de cultura desde que dejó el cargo Giovana Jaspersen García, no se ha visto que el rumbo y prácticas dentro de la oficina en cuestión hayan cambiado mucho ni para bien, ni para mal. Lo urgente es que el gobernador entienda la apremiante necesidad de una dirección que pueda, si no salvar el barco, por lo menos llegar a la otra orilla de manera digna. Lo triste puede ser que no suceda y también habrá que aprender de esto.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina