Antes de la pausa

Como parte del balance de la decimosegunda jornada, al Atlas se lo comió el tiburón en Veracruz. Los rojinegros no pudieron hacer por su causa para asegurar su permanencia en el máximo circuito. El triunfo para los Jarochos les permite alargar su agonía.

Siguen pasando las jornadas y el Guadalajara se sigue alejando cada vez más de la calificación a la Liguilla. Como ha sido una constante, los aficionados del Guadalajara que acudieron el sábado al estadio a ver a su equipo se regresaron a sus casas con las ganas de verlo triunfar.

A pesar de que no hubo goles en el empate entre el Guadalajara y el campeón Tigres, Matías Almeyda y Ricardo Ferretti coincidieron en señalar que el partido fue muy bueno y que en su consideración no se necesitan goles para que en la cancha haya un buen espectáculo. Los Tigres siguen en ruta de calificación, no así el Guadalajara que ha mejorado ostensiblemente su funcionamiento, aunque sólo le ha alcanzado para obtener un par de victorias en 12 fechas por ello de su comprometida situación en la búsqueda de la calificación.

En el Azteca al América se le apareció el diablo y el Toluca le quitó el invicto a las Águilas. El equipo de Miguel Herrera en la Liga no ha sido demasiado convincente en algunas de sus actuaciones y ahora le tocó la de perder ante un buen equipo.

Los Pumas la “cruzazulearon” teniendo la ventaja en el marcador por el gol de Nico Castillo, en tiempo de compensación Enzo Rocco remató de cabeza un tiro de esquina que le dio el empate al Cruz Azul. Emotiva igualada para los Cementeros, pero el punto sumado en el Azul de poco les sirve para sus intenciones de calificar.

Y mientras una buena parte de opinión publica debate acaloradamente sobre el lenguaje corporal de Matías Almeyda o si Gabriel de Anda es o no “Santa Claus”, el Santos ante la indiferencia de muchos está teniendo una gran temporada; el equipo de Siboldi se afianzó en el liderato general, llegó a 26 puntos, lo que virtualmente lo hace el primer equipo calificado a la Liguilla con cinco fechas de antelación. Sin su goleador Djaniny Tavares volvió a ganar esta vez en Puebla.

Después de 12 jornadas hay una pausa para dar paso a la Fecha FIFA, primera y única antes del Mundial de Rusia que está a la vuelta de la esquina, restando menos de tres meses para su inicio.

El viernes en Levi´s Stadium de Santa Clara, que quedó impregnado del olor de la pólvora chilena, siete tristes recuerdos hay de la casa de los 49´s de San Francisco, la Selección jugará el primero de los partidos que, esta vez de “moleros” no tienen nada, ante Islandia. Este partido será uno de los muchos que se disputarán en varios puntos del planeta, pues son los últimos ensayos para los 32 equipos de participarán en la Copa del Mundo, los entrenadores buscarán afinar de detalles para tener la mejor puesta a punto de sus equipos.

Juan Carlos Osorio convocó a 28 jugadores, guste o no rotaciones habrá. Ojalá que al menos ante Islandia y Croacia el Tri muestre algo esperanzador de lo que podría hacer en el Mundial.