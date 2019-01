Ánimo, adelante… Bienvenido 2019

Entre fiesta y fiesta se nos pasó el tiempo y hoy nos vemos ya en un momento importante que definirá nuestro futuro.

Y no se trata de lo que los otros hagan, o nos den, sino de lo que cada uno decida hacer con lo que tiene entre las manos.

Ninguno puede decidir por otro, ninguno debe permitir que le arrastren o que su vida siga la corriente de a donde le lleve el río.

Yo por mi parte, quiero hacer algo bueno y mejor que en el 2018. Quiero vivir intensamente y con amor esta nueva oportunidad que Dios me regala.

Lo que hice o no hice en el pasado ya no podrá volver, y lo que a mí me corresponde, nadie podrá hacerlo por mí.

Esto y algo hermoso deseo para ti.

Y sigo repitiendo cada día Feliz 2019