Andrés, estás rebasando límites contra la Corte

¿Por qué sigues polarizando a México? ¿Cómo es posible que apoyes el plantón de tus fanáticos de Morena que están afuera de la Corte?, atacando con consignas a la Corte y sus Ministros, que es el máximo Tribunal constitucional de México, pero contra la marcha que hubo el domingo 28 de mayo en defensa de la Suprema Corte, a ellos sí los llamas autoritarios, que buscan la confrontación; no te equivoques, la marcha solo tuvo como propósito el apoyo a la Corte, sobre todo a su Presidenta Norma Piña, a quien no te has cansado de mencionar y denostar en tus mañaneras, lo cual es muy peligroso, pues tus seguidores ya están gracias a ti amenazándola de muerte.

La marcha del día 28, dices fue encabezada por José Ángel Gurría, ex Secretario de Hacienda, mencionado como posible candidato de la oposición para el 2024, pero como lo ves capaz y viable, quieres ya empezar a ensuciarlo como tú sabes hacerlo, dices que fueron a enfrentarse con los simpatizantes de Morena que mantienen un plantón frente a la Corte y mantenían carpas y lonas con consignas y que durante la marcha retiraron por la fuerza el plantón, pero te equivocas pues solo fue en defensa de la Corte, aunque para ti fueron con prepotencia y autoritarismo.

Sólo hubo autoridades para escoltar a tus simpatizantes para desalojar el plantón, no para escoltar y cuidar a la sociedad civil que estuvo en la marcha, tenemos derecho a marchar y defender nuestras creencias y más cuando están siendo atacadas por ti desde la Presidencia, como al mencionar al Licenciado Gurría dijiste que él estuvo cuando tu desafuero y que lo llamaban “ángel de la dependencia”, lo bueno es que lo estás nombrando y con eso se da más a conocer, sigues con los Ministros diciendo que se han dedicado a violentar la Constitución y no respetan el tope salarial ganando más que tú y queriendo dar un golpe de Estado técnico.

Lo único que han hecho los Ministros es defender la Constitución y sobre todo de ti, quien es el que debería hacerla respetar, solo impulsas el discurso de odio, lo que es muy preocupante, ya que estás incitando a tus seguidores a seguir tu ejemplo, pudiendo terminar con un ataque contra la Corte, que rompa con el orden constitucional; tu discurso lo están replicando por el país tus Gobernadores, Legisladores y dirigentes de tu partido.

Andrés, todo se debe a que no has podido someter a la Corte a tu capricho. Dijiste que enviarías una iniciativa para que los Ministros y Jueces sean elegidos por voto popular. ¿De verdad crees que el pueblo, por voto directo, tiene la capacidad de elegir a las personas que puedan ser Ministros o Jueces con su capacidad, conocimiento y trayectoria, o solo elegirán a los más populares? Recuerda que nombraste a 4 Ministros y sigue sin gustarte el proceder de la Corte, pues han respetado la Constitución.

Por votación se requeriría hacer elecciones, lo cual implicaría gastos de dinero, y se buscaría a grupos de poder, creándose un vínculo entre el Ministro y aquellos que lo apoyen, pudiendo llegar a ser grupos de la delincuencia.

El Maestro de Derecho Constitucional de la UNAM, Francisco Burgoa, dice que se debe garantizar el equilibrio entre los poderes, ya que si fuera como tú quieres, controlarías toda la vida pública, lo cual sería una dictadura. El papel de la Corte es “preservar el orden constitucional, convencional y legal”, controlando que los Legisladores y el Presidente cumplan con lo que establece la Constitución y las leyes que de ella emanan, sin caer en irregularidades.

Andrés, el no reconocimiento por tu parte a las resoluciones de la Corte implicaría un rompimiento del orden constitucional, ya que consideras que tu actuación está por encima de la Constitución y las leyes.

Andrés, deja de sembrar el odio contra aquellos que no están subordinados a ti. No queremos que esto desemboque en un peligro para México.

Andrés, une a los mexicanos y sé el Presidente de todos.