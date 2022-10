Andrés, debes tomar en serio el hackeo a la Sedena

¿No te das cuenta de lo grave que es el hackeo que se hizo al Ejército?

El grupo “Guacamaya”, que obtuvo informes de inteligencia de nuestro país al hackear los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no sólo obtuvo la información de tu enfermedad, lo cual es lo que quieres hacer más visible, distrayendo la gravedad del asunto, poniendo incluso en tu mañanera una canción de Chicoché, tu paisano, para minimizar el acto tan reprobable de la pérdida de información de nuestras fuerzas de defensa.

Esto se puede deber en parte a tu Ley Federal de Austeridad, que les impidió comprar equipos y programas de cómputo nuevos, así como antivirus; todo esto por falta de presupuesto, que en lugar de destinarlo a donde se debe lo utilizas para tus obras faraónicas.

Andrés, te das cuenta o no entiendes que esto saca a la luz no sólo la información de tu salud sino los detalles de las Fuerzas Armadas, que tú como siempre lo que no te conviene tratas de minimizar y desestimar y por lo que nos damos cuenta lo que va saliendo de la información hackeada es cierto, pues no has podido desmentir nada.

Qué pronto se te está volteando la tortilla, pues siempre has defendido al periodista y hacker Julian Assange, quien hace años reveló documentos del Pentágono, que como no eran tuyos le has ofrecido hasta asilo político en México y lo has calificado como “un Quijote de la libertad de expresión”.

Dentro de los documentos hackeados se incluyen comunicaciones entre el secretario de la Defensa Nacional y el titular de la Secretaría de Marina, lo cual es motivo para ponerse a temblar, pues qué nos irán revelando, ya que todo lo que han dado a conocer ha sido cierto y no ha habido modo de desestimarlo, como ha sido tu salud, que fue lo primero que dieron a conocer, así como el espionaje del que fueron víctimas dos periodistas y un defensor de los derechos humanos, los contratos celebrados entre la Secretaría de la Defensa Nacional con Comercializadora Antusa, representante exclusiva de la empresa israelí NSO Group, desarrolladora del programa Pegasus dedicado al espionaje, lo cual es muy preocupante ya que dices, Andresito, que no es espionaje, pues no eres como los anteriores, que es inteligencia, por lo que estás legitimando labores de inteligencia del Ejército cuando no hay facultades legales para esa tarea.

Otro de los hechos que también salió ya a la luz son los detalles del operativo conocido como el “Culiacanazo” en donde ordenaste la liberación de Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, así que deberían de estar temblando porque deben de tener datos de nexos con narcotráfico, y no sólo nombres y apellidos de las personas que participan en los operativos, así como el número de efectivos, exponiéndolos y todo por la incapacidad para guardar la información en lugar de proteger a los soldados que están luchando contra el crimen organizado.

Ahora otra nueva, Andrés, sobre la revelación de que la Sedena planea tener su aerolínea comercial y en la cual se usaría el tantas veces mentado “avión presidencial”, incluso diciendo que podría usarse el nombre de Mexicana de Aviación.

Te das cuenta de la seriedad del asunto de hackeo o sólo demuestras tu incapacidad, ya que hasta a los políticos que critican que se utilice tu salud para atacarte, tan incompetentes como tú que no se dan cuenta de la seriedad de lo que pasó y del peligro que podemos correr, pues creo que lo menos trascendente sería tu salud, pero también te ayudan a desviar la atención.

Ya se ve tu presidencia muy debilitada, pues les has dado tanto poder a los militares en todos los rubros, desde hacer aeropuertos, administrarlos, dándoles las aduanas y hasta repartir libros escolares. Así que ellos están ya tomando grandes decisiones, pues aunque tú creas que el Ejército te es útil, para ellos tú cada día eres menos útil.

Has demostrado tu incapacidad para gobernar sobre todo ante los problemas que hoy tiene nuestro país y vemos que no has dimensionado lo que significó el hackeo a las Fuerzas Armadas, pues eso nos deja en una gran vulnerabilidad, pero para ti todavía no merece tomarse en serio, tú debes de respetar como todos los mexicanos a nuestro Ejército.