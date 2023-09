Andrés, aunque suavices, a Marcelo lo mandaste a tu rancho

Marcelo ahora debe de ver cómo será su futuro, pues al no aceptar que el dedazo ya estaba dado desde hace dos años, el día de la designación de Claudia, denunció irregularidades en el proceso de la encuesta e hizo un berrinche, que no se dio cuenta que Claudia tenía ya la bendición al más claro estilo de regímenes pasados en sus mejores tiempos, vimos en su designación como candidata, que ya estaban alineados, gobernadores, gabinete, empresarios y medios de comunicación en favor de Claudia.

Durante sus campañas, Marcelo denunció que Claudia tenía el respaldo de los servidores de la nación que estaban ayudándola y teniendo también a su servicio recursos gubernamentales para apoyarla, con sus espectaculares, sus mítines políticos, aparte que tú, Andrés, no los dejaste debatir, pues sabías que Marcelo, mucho más preparado e inteligente que Claudia, acabaría exhibiéndola.

No es posible que después de conocer a Claudia, el pueblo la pueda apoyar, pues siendo una admiradora del Che Guevara, gran asesino y comunista, a quien magnificó cuando estuvo en el Gobierno de la Ciudad de México, siendo también Claudia además culpable del accidente del Metro, pues no le dio mantenimiento, destinando por supuesto esos fondos a dar a conocer su imagen y tener fondos listos para su campaña.

Lo bueno es que la gente ya empieza a conocer a Claudia, una mujer sin ideas propias, siendo sólo tu voz Andrés, qué le tendrás guardado, y qué le conocerás para que te sientas tan seguro que podrás actuar y ser quien realmente gobiernes, con ella de careta, ya te conocemos que no eres doble, sino triple, pues eres una persona muy hábil en tejer tus maquinaciones, y puede ser que también todo esto de Marcelo este orquestado por ti, para descarrilar a la oposición.

Al quedar fuera Marcelo y después de las declaraciones que hizo el día del destape, diciendo que él estaría en la boleta presidencial y que rompía con Morena, se puede estar fraguando un cambio para ser candidato de Movimiento Ciudadano, pues ya sabemos que Dante Delgado, gran amigo tuyo, ha estado esperando en su definición para el 2024, sin decidirse por un candidato, ¿no estaría esperando ya a Marcelo?, pues siendo su candidato, robaría votos a la oposición, lo cual para ti, Andrés, sería lo mejor que pudiera pasar, cuando viste que no será fácil el camino al 2024 con una candidata como Xóchitl frente a tu candidata.

No nos cabe la menor duda que seguirás siendo el jefe de campaña de Claudia, y ahora destinarás tus mejores armas, pues si Xóchitl en dos meses logró estar a la cabeza del Frente Unido, imagínate lo que podrá hacer en estos próximos nueve meses que faltan para las elecciones.

Ojalá y ahora sí se den debates entre las candidatas, pues aunque Claudia pueda tener a todo el aparato gubernamental detrás de ella asesorándola en todos los temas, quedaría exhibida, ya que nunca tendrá el arrastre ni la empatía de Xóchitl, que conecta con el pueblo y con todos los niveles sociales, recuerda Andrés que tú llegaste al poder por el hartazgo que se tenía por la corrupción de gobiernos anteriores, pero ahora el pueblo se está dando cuenta de tus mentiras, y que no has cumplido con tus promesas; ahora los tienes contentos con dinero, pero cuando se den cuenta, por ejemplo, que en una enfermedad ese dinero no les alcanza para sus medicinas y que no tienen el servicio médico que requieren, aunque tú hayas dicho que tendrán el mejor servicio médico del mundo, se te van a voltear para dar oportunidad a un nuevo Gobierno que los entusiasme y los convenza que sea mejor que el actual.

Ojalá y Marcelo pudiera unirse a la oposición, lo mismo se defina Movimiento Ciudadano y se decidan ir con Xóchitl, que es una candidata que entusiasma y que va a seguir subiendo frente a tu mala candidata.