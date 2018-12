Allá en la fuente

Los misterios de “El Chino” López y su pensión.

Don Bere, cantinero que aplica sofisticadas técnicas reporteriles, se puso a investigar en dónde y a qué hora cotizó durante 30 años Roberto “El Chino” López para obtener su jubilación y pensión.

Resulta que el desde hoy ex secretario general de Gobierno, tiene su placita y cotizó como “Profesor de adiestramiento” en la secundaria mixta 56 con un sueldo humilde de cinco mil pesos a la quincena.

Aparece en la nómina estatal de educación desde 2007, fecha más antigua consultable en línea. De hecho, hay una expedición de cheques a su nombre en marzo de 2010 tanto en Educación Jalisco como en el Ayuntamiento tapatío en donde fue secretario general. ¿Dobletero picarón? Es pregunta.

La ventaja es que, según la ley, se pensiona con el salario cotizado en el último año laboral, que fue de 132 mil pesos al mes y no los cinco mil que le daba el magisterio.

No le dieron su notaría, pero tenga, mijo, aquí está su pensionsota.

***

Pero los agandalles de ex funcionarios estatales siguen ventilándose. Según versiones de radio pasillo, el ex fiscal Raúl Sánchez luchó hasta el último minuto por un finiquito de 400 mil pesos que el ex servidor público reclama por haber sido retirado del cargo.

Habrá que recordar que el ex fiscal fue cesado por el polémico caso de los cadáveres sin identificar y su deambular en un tráiler por la ciudad.

Esta avidez de pesos y centavos poco le ayuda para los supuestos cabildeos en los que anda metido, muy cerca de personajes innombrables de la Cuarta Transformación, para convertirse en delegado de la PGR en Jalisco. Como lo leen.

¿De verdad creerá que le alcanza después de su ominosa gestión?

***

En la ceremonia de arranque de la Refundación, las siete fracciones parlamentarias en el Congreso local fijarán postura, pero lo harán en ausencia de Enrique Alfaro.

Una vez terminada la intervención de los diputados, llegará Alfaro para asumir el poder y entonces le tocará emitir un mensaje, mismo que será respondido por su compadre y director de la Mesa Directiva, Salvador Caro.

Por cierto, el nuevo mandatario estatal apenas llega a tomar el timón y ya presentará su primera iniciativa.

En pasillos del Congreso se adelanta que el proyecto de una nueva ley de Participación Ciudadana será la primera iniciativa preferente que remitirá Alfaro al Legislativo.

¿Será que se quedó con la espinita aquella que le clavó Pedro Kumamoto?