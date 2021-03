Alfaro, violencia y medios

En medio de la crisis de violencia que azota a la zona metropolitana de Guadalajara y eventos terribles que han sacudido a los jaliscienses en los últimos meses, el gobernador recurre, una vez más, al frontal e implacable combate estadístico de la delincuencia (este acertadísimo término es, por cierto, creación de Guillermo Zepeda Lecuona, hoy al frente del Instituto de Justicia Alternativa, pero parece que ni teniéndolo cerca lo escuchan).

¿Bajó el número total de delitos en Jalisco? Eso dice el gobernador y no tenemos por qué dudar de los números, las estadísticas las manejan ellos. Lo único que podemos decir es que lo que realmente dicen esas estadísticas es que se redujo el número de denuncias. ¿Las denuncias bajaron porque se redujeron los delitos o los delitos contabilizados se redujeron porque bajaron las denuncias? Ese es siempre el dilema, no de este gobierno, sino históricamente. Queda entonces atender a la percepción, lo que sienten los ciudadanos respecto a la seguridad. Los últimos datos del Inegi son de septiembre del 2020 y había mejorado la percepción de seguridad, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, respecto a marzo de ese año. Habrá que esperar la primera encuesta de este año dentro de unas semanas para corroborar el dato y medir el impacto de los acontecimientos recientes. Por lo pronto el gobierno lo festeja, pero no nos dice realmente qué fue lo que hicieron, hasta dónde la reducción tanto de las denuncias como de la percepción tiene que ver con el encierro por la pandemia y qué tanto por estrategias puntuales y efectivas de los gobiernos municipales, estatal y federal.

Toca a quienes gobiernan convocar, atender y escuchar a las víctimas, no autocomplacerse por lo bien que lo han hecho, no mientras siga habiendo víctimas

Según el gobernador Alfaro el problema de percepción tiene que ver con algunos medios que “siguen haciendo apología de la violencia, haciéndole el trabajo a los delincuentes… esos medios que creen que es más importante vender periódicos que generar condiciones de información objetiva para la población”. No me imagino a las radiodifusoras y televisoras obsesionadas por vender periódicos y sí veo a algunas de ellas realmente preocupadas y atendiendo informativamente el tema de la violencia en el estado. Y cuando dice periódicos en realidad son tres que están en la lógica de cuestionar y exigir resultados al gobierno: EL INFORMADOR es uno de ellos.

Resulta un poco patético que quienes se dicen los amos y señores de las redes sociales sigan creyendo o queriendo hacer creer que en el reclamo de una mayor seguridad hay una lógica de venta de periódicos; que exigir respuesta de las autoridades es hacerle el juego a la delincuencia; que quienes como oposición fueron implacables contra el gobernador en turno exigiendo su renuncia por la inseguridad (siempre hay un tuit) hoy se hagan las víctimas.

La seguridad es un trabajo de todos, pero principalmente del gobierno; para eso los elegimos. Además, toca a quienes gobiernan convocar, atender y escuchar a las víctimas, no autocomplacerse por lo bien que lo han hecho, no mientras siga habiendo víctimas mortales, no mientras nos falten tantos desparecidos, no mientras nuestras hijas y nuestros hijos y nosotros mismos no nos sintamos seguros en la calle.

