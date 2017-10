Alertas encendidas

¿Sabe usted qué molesta más que tener políticos que se hacen los sordos? Tener políticos oportunistas. Escuchar a quienes retoman los temas sensibles y dolorosos de nuestro país como recitando las frases pegajosas de un comercial pensado para el horario estelar de cualquier televisora local. Eso pasa con el tema de la violencia hacia la mujer, muchas veces secuestrado por figuras políticas en busca de reflector que no sienten una preocupación real por encontrar soluciones a esta problemática.

Una diputada federal, cuyo nombre y partido no quiero acordarme, hizo el llamado a declarar una alerta de género a nivel nacional. Quiso un argumento mercadológico, no un objetivo de trabajo que le implicara planificar, negociar, dar cuentas de su trabajo. La propuesta es fuerte, ¿quién podría negar que es necesario proteger a las mujeres de todo el país? Lo que la legisladora no consideró fue que hubiera sido una buena idea dar una justificación a lo que con cierta firmeza repitió en medios sin parar.

La doctora Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en Jalisco (CLADEM), considera que, si bien existe una emergencia en cuanto a la violencia hacia las mujeres, no es viable una alerta de género nacional pues esto banalizaría el problema. Más bien habría que identificar y particularizar las zonas de violencia para atender las raíces de una dificultad con tantas aristas. Emitir una opinión así exige un trabajo de investigación y análisis que un buen número de nuestras figuras en el poder no están dispuestas a realizar.

A nadie sorprende escuchar que en nuestro país hay una crisis de representatividad. Los políticos toman decisiones aisladas sin considerar las voces de quienes les permitieron ocupar su cargo. Toman la palabra y eligen discursos vacíos que creen que por derecho les corresponden. Por ejemplo, existe la suposición conveniente de que ser mujer basta para representar los intereses de las mujeres. Esto no necesariamente es cierto, porque en algunos casos solo es una fachada para encubrir la realidad: que sirven a los intereses de un partido o de un jefe político que se aprovecha de un tema polémico para perpetuarse en el poder. Dicho de otra forma: que las mujeres también pueden contribuir a mantener sistemas machistas y desiguales si no están atentas a las alertas que escapan al sistema.

¿Quién representa los intereses y necesidades de las mujeres? No importa que la autoridad sea hombre o mujer. Importa que tenga convicción y compromiso con el servicio público. Que quiera analizar a profundidad los desafíos de nuestro momento histórico y que sea sensible a éste. Que más que repetir que es urgente hablar de paridad, defienda su lugar con trabajo. Las señales están puestas, ahora habrá que ver quién de nuestros próximos representantes sabrá leerlas correctamente.