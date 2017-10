¿Alcalde en Rebeldía?

De los poderes el más oscuro es el Judicial, y mire que es un decir, porque los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, se han ganado a pulso la fama de oscuros y corruptos, y han llevado a que nuestro país sea percibido por nosotros sus habitantes como el más corrupto de la América Latina.

El Poder Judicial se nos presenta como un gigantesco árbol gris y tenebroso, con un entramado de jueces, secretarios y tribunales, que a pesar de haber sido cuidadosamente pensado para una real impartición de la justicia, en sus pasadizos e intrincadas ramas cuelgan cantidad de casos sospechosos de colusión y manipulación de las leyes para favorecer a quienes se acercan a su sombra para recibir sus favores. Baste con decir que si en México la impunidad es del 99 por ciento (sólo el uno por ciento del total de los delitos se castiga) ello nos habla de un pasmoso distanciamiento del sistema judicial de toda ética jurídica.

La ley, merced a ese entramado de jueces, secretarios y tribunales, se maneja al antojo de intereses particulares y políticos.

En Jalisco, con una gran vocación inmobiliaria, los tribunales y la impunidad han permitido el saqueo de terrenos, y recientemente la construcción de conjuntos y edificios que van contra todos los reglamentos urbanos de la ciudad. No es desconocido el proceso: un constructor solicita un amparo contra un reglamento, el Tribunal Administrativo le concede una suspensión provisional, el municipio, en colusión con el constructor, ya no pelea el caso, lo pierde, y el constructor puede entonces hacer lo que le viene en gana. Resulta muy redituable para el constructor, el juez y la autoridad municipal; todos ganan, aunque pierda la ciudad.

Por ello llama la atención que apenas la semana pasada Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, se haya dejado ir con todo (por lo menos en el discurso) contra el Tribunal Administrativo del Estado. Palabras más, palabras menos, dijo que le eran indiferente a las resoluciones y advertencias del Tribunal, y que él no sólo no les haría caso sino que no permitiría que ninguna fuera acatada porque se trata de construcciones y desarrollos que contravienen los reglamentos urbanos. Es un alcalde en rebeldía.

En teoría, desobedecer un mandato judicial es desacato, y la pena es inhabilitación y cárcel, pero difícilmente el TAE, que hoy goza de la peor reputación dentro del ya desprestigiado poder judicial, actuaría contra Lemus.

Al alcalde, además de la popularidad, le favorecen los tiempos políticos: todo parece indicar que será el primer alcalde de la Zona Metropolitana que busque la reelección, lo que le da todavía casi cuatro años de maniobra para enfrentar las resoluciones del TAE. Y sin lugar a dudas las instancias jurídicas superiores le favorecerán, la ley está de su lado, el tema es que pueda resistir, que siente un precedente, y que encuentre el respaldo de otros munícipes dispuestos a echarle una saneadita a ese, de los poderes el más oscuro.