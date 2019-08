Al rescate de las policías

Ya se sabe que en países y ciudades con sistemas efectivos para contener la corrupción, al castigarla por no tener tan altos niveles de impunidad, los gobiernos y sus policías son los que salen al rescate de los ciudadanos cuando se ven atacados o amenazados por la delincuencia.

Son autoridades que han combatido sin simulaciones la infiltración de las mafias a sus corporaciones policiales y a sus aparatos de impartición y administración de justicia, y tienen claro que su principal obligación y razón de ser es garantizar a sus gobernados la seguridad de su integridad física y de sus patrimonios.

Hace muchos años, y de forma crítica, en los dos últimos sexenios y en lo que va del presente, nos ha quedado claro que las autoridades, a nivel federal, estatal y municipal, han sido impotentes para cumplir con esta tarea esencial para garantizar la sana convivencia social.

La alternancia democrática, lejos de corregir las estrategias, depurar los cuerpos policiales y los sistemas de justicia, los han ido degradando casi hasta su colapso. Gobiernos van y gobiernos vienen, de todos los colores, y todos incumplen su principal promesa de resolver el tema de la creciente crisis de violencia e inseguridad.

A los gobiernos y sus policías y sus fiscalías les pasó como al Poder Judicial en Jalisco, que no pudo autorregularse y hoy su saneamiento no puede darse desde dentro, sino que es indispensable una intervención externa. No sólo desde el Poder Ejecutivo o del Legislativo para simplemente cambiar la correlación del dominio para ventaja de uno u otro, sino con una participación decidida de organismos de la sociedad civil que vigilen que ocurra una reforma profunda que devuelva una auténtica independencia de este poder a favor de los ciudadanos.

Al igual, ante los pésimos resultados de la policía estatal y las municipales, hoy es obligado explorar también una intevención y mirada externa para ver si eso resulta y les saca de su inoperancia. Esa posibilidad se abrió ayer con la firma de un convenio entre los alcaldes metropolitanos y de la Coordinación estatal de Seguridad con México Evalúa, la organización de la sociedad civil que más ha analizado y estudiado las políticas públicas de seguridad en el País, y Transversal (un think tank que inaugura el ex árbitro electoral y ex secretario de Planeación, David Gómez Álvarez), para colaborar en el análisis de datos y propuestas que ayuden a reducir la violencia y los homicidios.

Ojalá este anuncio de intervención social en las policías reactive al Consejo Técnico Ciudadano de la Fiscalía, que se instaló en mayo pasado como parte del seguimiento al cumplimiento de los 22 punto mínimos que exigía el movimiento social #FiscalíaQueSirvaJalisco, y que ha dado muy poco de qué hablar.

Con estas fórmulas de apertura de las autoridades y colaboración social en temas tan cerrados, podríamos estar ante un primer paso por el rescate de las policías y la Fiscalía que significaría nuestro propio rescate como sociedad.

jbarrera4r@gmail.com