Al fin, Pizano desveló su alfarismo

Era sabido por todos en la clase política local la cercanía que el ahora ex priista Héctor Pizano Ramos tenía con el líder del partido Movimiento Ciudadano y gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez.

Eran afines desde que los dos eran priistas, cuando en sus inicios en la política llegaron de la mano del empresario Raymundo Gómez Flores. El propio ganador de la pasada elección estatal del 1 de julio lo dejó claro ayer en el video que difundió en sus redes sociales en donde anuncia la llegada del ex dirigente estatal del PRI a la futura bancada legislativa del partido naranja, al recordar que Pizano fue de sus coordinadores electorales cuando como candidato priista hizo su primer intento fallido de ser presidente municipal de Tlajomulco.

Pizano finalmente aceptó así la invitación de su amigo Alfaro, que en muchas otras ocasiones le había insistido en sumarse a su proyecto. Las más recientes habían sido antes del proceso electoral pasado, y cuando ya el que será el nuevo diputado naranja era líder del PRI en Jalisco. El sí de Pizano a MC se dio incluso antes de renunciar formalmente a su militancia priista ya que según dijo el presidente estatal del tricolor, Ramiro Hernández García, también en redes, aún cuando ya circulaba el video donde Alfaro hace el anuncio, acompañado del coordinador de la actual y futura bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Salvador Caro, y del propio Pizano, éste no había hecho llegar a la sede priista algún documento en el que planteara su retiro de ese partido.

La salida de Pizano del PRI se veía venir desde que a media campaña electoral se le pidió dejar la dirigencia, para que lo relevara el ex alcalde tapatío Hernández García. Lo que lo terminó de convencer de que su tiempo en el PRI había terminado fue la pérdida de la coordinación de la bancada priista de la próxima Legislatura que quedó en manos de Mariana Fernández.

Pizano tenía también la invitación de integrarse al equipo de Carlos Lomelí, ex candidato a la gubernatura por Morena, y futuro coordinador estatal del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. De pasar a la bancada morenista, donde incluso le ofrecían mayor campo de acción en la construcción de este incipiente partido en Jalisco, o a la bancada naranja, eligió a esta última por su cercanía a Alfaro. Habrá que ver qué papel le asignan y si logra entrar al círculo más cercano del líder de esta fuerza política emergente.

Como era de esperarse, los priistas no lo bajaron de traidor en una ola de duras críticas en redes, donde incluso le reclamaron entregar la diputación plurinominal que consiguió cuando fue dirigente priista.

“Que no nos cause más daño lo que no vale la pena, o lo que es lo mismo: No hagamos caldo gordo de gallina flaca”, dijo el líder priista al sumarse a la condena del hasta ayer su correligionario.