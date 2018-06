Por Don Gambetero

Todo apunta a que los dueños de la Liga MX tienen un plan macabro el cual incluye en un tiempo no muy largo desaparecer el Ascenso MX.

Son tantas las reglamentaciones que están poniendo que lo está haciendo inviable como negocio, tomando en cuenta que muchos de estos equipos se apoyaban en gobiernos para poder subsistir y ya no pueden más que recibir 15% de sus ingresos por esta vía.

Los que saben más del tema dicen que llevando la Liga a 20 equipos se intensificará el escrutinio en las finanzas, donde terminarán de matar a los pocos que sobrevivían.

¿Cuál es el plan? Ni más ni menos que hacerlo al estilo MLS.

¿Cómo? Tener 20 equipos sólidos, que no traigan problemas de adeudo y que hagan la vida fácil para los que dirigen y administran todo.

¿Qué pasará con los de Ascenso? Dos de los de capital consolidado ascenderán y los que aún les interesen quedarán en resguardo para en cuanto se desocupe una plaza poder ascender o realizar el cambio, tal y como lo hacen en la Liga estadounidense.

La otra opción es cuando la Liga MX llegue a tener problemas con alguna franquicia poder desafiliarla y así entraría la otra al quite. No suena descabellado, pero ahora veremos si los del Ascenso lo permiten en un futuro, ya que muchos tienen su patrimonio empeñado a proyectos con muchas ilusiones por delante.

“De gratis”

Un solo mes darán para que los jugadores que se quedaron sin contrato se puedan acomodar de manera gratuita en México, bueno, al menos eso es lo que dice la normativa, pero lo que sucederá parece no estar tan seguro en el tema de los costos.

Entre representantes y directivos es bien vista la nueva regla que te da el poder de contratar a un jugador libre, sobre todo por la eliminación del “Pacto de Caballeros”, pero el problema cae cuando le preguntas a directivos en caso de que el jugador sea suyo, y ahí se echan como si fueran el San Francis contra el Niupi, aplicando la famosa “jaula de pájaro”, o como es conocida en el argot gambetero: el camión atrás.

Durante 2018 se hará la prueba, donde aún aplicará de manera “caballerosa” el “Pacto de Caballeros”, con esto quiero decir que si a ti se te olvidó renovar un jugador o no te interesa y se va al Ascenso MX no harás problema, pero si se arregla con uno de Primera pedirás un dinero a cambio, aunque sea menor a lo que considerabas que costaba.

El miedo que muchos tienen es por lo que se vendrá en 2019, cuando supuestamente ya que se te fue el jugador lo darás oficialmente por perdido, cosa que no creo que muchos acepten, sobre todo aquellos que te pueden armar un 11 competitivo de Liga y que no les gusta desprenderse de nada, ya que no verán ni un peso a cambio.

Será una dura prueba para la verdadera reestructuración de la Liga, ojalá los directivos se apeguen a reglamento y se cumpla, no vayan a querer terminar varias carreras por arreglos económicos.

@dongambetero