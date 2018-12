Al aventón

En serio me lo propuse. No escribir en este texto acerca de López Obrador, de su equipo, de MORENA, de sus dichos y acciones. Finalmente claudiqué. Y lo primero que me pregunté fue: ¿por qué no lo lograste? Después de darle muchas y vaya muchas vueltas llegué a una respuesta que me dejó helado: Todo lo están haciendo mal. No pasa el día sin brincarse la Ley, la Constitución, de proferir mentiras descaradas, de celebrar fracasos, de amenazas, de insultos, imprudencias a lo bestia, contradicciones, malos modos, iniciativas de ley presentadas por párvulos y a mentadas de madre. Algo increíble: Con la novedad de que todavía no hay Presupuesto de Egresos. Y puras de ese nivel.

Da la impresión de no tener ni la menor idea de lo que harán. Hasta el día de hoy se sigue construyendo el NAIM en Texcoco para evitar caer en incumplimientos. El pleito con todo el Poder Judicial de la Federación (PJF) ya estaba cantado desde antes. Es el único obstáculo (a menos de llamar al Constituyente Permanente) que tiene antes de reventar la autonomía de ya no sé cuantos entes constitucionales autónomos son, como BANXICO, INE, CNDH, y un largo etcétera. No se sabe a ciencia cierta, pero se dice finalmente se brincará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante la creación de un Tribunal Constitucional (TC) a modo. Dejando a la SCJN como un tribunal de última instancia en materia de legalidad, pero ya ajena a cualquier control constitucional.

De ahí la importancia de este asunto. Sin un control efectivo sobre la Constitución la SCJN y/o su substitución por el susodicho TC, rápidamente el Ejecutivo controlaría de forma directa a los reguladores. Ya se sabe tiene al Congreso en la bolsa, aparte de en la mayoría de los locales. Ayer con la marcha para atrás de la reforma educativa se prevé la destrucción de otro.

Esa es la parte lógica, donde evidentemente van por la centralización de todo el poder. Pero insisto, ¿para qué? Porque proyecto de Gobierno como que no veo nada. Miro a un lado, luego al otro y nada. Si acaso ocurrencias irrealizables y daños sin ton ni son. Anuncios de políticas públicas pospuestos. Puras generalidades y muy confusas en materia de seguridad. Todo es un dolor de cabeza. Ninguna de sus políticas medio anunciadas son efectivas. ¿Más refinerías? El mundo va a al revés. Y bueno, el otro gran tema de campaña. La corrupción. Y efectivamente ya terminó con ella a su arribo: los perdonó. Así ni siquiera para tratar de hacer el esfuerzo de barrer de arriba hacia abajo. Los corruptos ya fueron perdonados. Pero en materia de seguridad es donde las cosas no se pueden tomar tan a la ligera.

Entre tanto, no sabremos qué pasará en materia de seguridad y con las cifras económicas.

sergio@aguirre-consultores.com.mx / @seraguirre)