"Actuales bondades presidenciales"

Debo dejar establecido, de forma muy clara que en lo general desde Guadalupe Victoria, pasando por todos los presidentes, incluyendo Lascurain que duró cuarenta minutos en el poder , todos, unos más y otros menos han sido dañinos para es país, incluso muchos lo han hecho de buena voluntad pero dañeros son.

Sin embargo, algunas veces lo han hecho desde la buena voluntad y en ese tema con o sin sustento para ayudar a los pobres el mejor que hemos tenido es López Obrador, que no entenderá como administrar pero sí sabe quienes son los pobres, los niños, los enfermos y los viejos y, aunque el dinero no sea suyo sino que lo tomó de los fondos públicos, con seguridad que él no se queda con un centavo y te va a ir muy bien si es que te toca que él te lo dé, por ejemplo todo programa de los mencionados te daría el dinero a ti, ahora bien es muy difícil que él, a pesar de su buena intención que para mí es evidente él pueda entregar el dinero.

Para que ustedes vean un caso, la protección por medio de la limosna a los viejitos, a la que yo tengo derecho por que cumplo todos los requisitos el señor presidente lo instituyó y según dice ha entregado dinero a viejitos, pues a mí a pesar de que tengo más de un año pidiéndolo, el señor se lo dio a alguien para entregarlo y al no haberlo entregado es evidente que hay muchos corruptos escondidos que no han cumplido el encargo hecho, así si yo tuviera la suerte de ser nini, estudiante, trabajador, campesino o anciano y tuviéramos la fortuna de que el presidente lo sepa, pues sí lo vas a recibir, pero simplemente en casos como el mío alguien engañara al presidente y lo que es la mejor voluntad de hacerlo se frustra, pero busquen ustedes y en este fin este señor está dando dinero a cuanto sujeto se le acerca porque este presidente sabe y quiere quitar el medio de representantas, aquí dinero que se entregue llegará a manos de alguien necesitado, ojalá y mis fondos lleguen a su destino.

Entonces sabemos que en un estilo muy personal de gobernar pueden esperar, porque ya lo dijo que hoy personalmente repartiría dinero y de que el señor presidente dice que hará algo lo hace aunque los conservadores lo critiquen o quieran que el reparto de forma diferente es innegable que por fortuna mientras este presidente esté aquí le diremos cuando pregunte algo la repuesta será “ la que usted quiera” pero ojalá se dejen de robar el dinero que me toca a mí, porque estos enviados se lo están carranceando y en eso sí se parecen a los partidarios de don Venustiano.

@enrigue_zuloaga