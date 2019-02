Aciertos y desvaríos…

Bueno pues parece que la agenda se anda desatorando y en Secretaría de Cultura ya salió humo blanco. De entrada, habían lanzado en enero una convocatoria para el Primer Foro Enfoques Culturales, mismo que se realizó ayer y antier en el edificio Arroniz ubicado en el centro de nuestra ciudad. Este foro se llevó a cabo -entiendo- con la intención de charlar directamente con miembros de la comunidad artística (gracias) y generar en un futuro próximo una nueva política cultural. La intención de generar un diálogo me parece bien, la cosa es ver cómo fructifica.

La actual secretaria de Cultura del Estado, Giovana Jaspersen, destacó la intención de descentralizar la cultura. Aunque personalmente me parece pronto, señaló que ya se está viendo el trabajo en los municipios. Seré benévola, la intención está y está clara, pero sí creo que en Guadalajara se ha trabajado en la profesionalización de los espacios y de los grupos escénicos (por mencionar esta área que es de mi especial interés) y, en Jalisco la línea de trabajo en los municipios ha sido más bien tibia o invisible. Salvo el programa musical ECOS y un par de esfuerzos particulares, aislados o singulares como el de Puerto Vallarta, no se hacen o por lo menos no se visibilizan los proyectos. Esto no es responsabilidad de la administración entrante, claro. Sin embargo es digno de tomarse en cuenta porque para el desarrollo óptimo de cualquier programa artístico fuera de Guadalajara sí es menester hacer un análisis diferenciado de cada entidad.

Es de locura, lo sé. Tal vez se pueda o tal vez no. Pero mi trabajo personal durante años en un municipio me dejó claro que para la implementación y desarrollo óptimo de proyectos es esencial conocer a la comunidad, sus variantes, riesgos, ventajas y ubicación. No es cualquier cosa y no es trabajo de un día.

Otro punto que me pareció digno de mención es la equidad con la que se pretende trabajar en espacios como la OFJ donde, según se comentó en el Foro, sólo el 5% son mujeres. Eso es importante de atender, claro. Por otro lado, me parece importantísimo que se desarrollen, apoyen, promuevan y difundan programas enfocados a los niños. En algún momento el creador Luis Manuel “El Mosco” Aguilar señaló que los teatros habían dejado de producir sus propios proyectos y de realizar sus propios talleres, quizá en este último tema exista alguna clave.

Otro punto esencial para que el público asista al evento: la forma en la que el espectador consume /experimenta la cultura. Si el espacio, teatro o auditorio donde se vive el hecho creador no piensa en su visitante, cualquier estrategia de redes, medios o RRPP es fallida. Seguimos pues. ¡A darle!