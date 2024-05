Mi amiga Victoria me mandó una foto que tomó en el Macrobús. Se trataba de un cartel de la Secretaría de Salud Jalisco sobre el aborto. Me preguntó si era verdad. De serlo, me dijo, otra habría sido la historia de su hermana.

“Todo embarazo de una niña o adolescente menor de 18 años se considera producto del ABUSO SEXUAL INFANTIL, por lo que tienen acceso al aborto seguro y gratuito, SIN NECESIDAD DE DENUNCIAR y sin límite de semanas de gestación”, decía el cartel.

Investigué. Era cierto. En marzo pasado, Salud Jalisco ordenó a todas las dependencias de salud a contar con protocolos de interrupción del embarazo. Sin embargo, la publicación de un documento no basta para que se haga realidad.

En estos días nos enteramos que a una niña wirrárika de 12 años, con un embarazo de 26 semanas producto de la violación de su padre, le fue negado un aborto legal en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos hasta que organismos civiles protestaron.

El aborto en Jalisco todavía es un delito. El año pasado, la Fiscalía estatal abrió 11 carpetas de investigación por este ilícito, según datos del Secretariado Ejecutivo. Se castiga a pesar de que la Corte determinó desde 2021 que era inconstitucional penalizarlo.

Desde ese momento, el Congreso de Jalisco, con una mayoría histórica de diputadas mujeres, pudo legislar para derogar los artículos 227, 228 y 229 del Código Penal local que castigan a una mujer hasta con dos años de prisión por abortar.

No lo hicieron. A pesar de que es un tema estrictamente jurídico y de ampliación de derechos para las mujeres. En el plano legal, no ideológico, carece de sentido debatirlo. No se puede estar en contra o a favor de una ley o una sentencia de la Corte.

La semana pasada, ahora un tribunal federal ordenó explícitamente a Jalisco despenalizar el aborto tras un amparo basado en los criterios de la Corte en 2021. El Legislativo no ha mostrado prisa por cumplir. Prefieren conservar tres artículos inconstitucionales.

En el país sólo 12 entidades han despenalizado el aborto. Si Jalisco se suma, el siguiente paso es legislar sobre el aborto electivo, es decir, por elección propia, como ocurre en la Ciudad de México, siempre que se realice antes de las 12 semanas de gestación.

Lo que mi amiga Victoria vio en el anuncio del Macrobús es una de las tres causales en donde es legal la interrupción del embarazo en Jalisco: si es producto de una violación; si representa riesgo de muerte para la madre o grave riesgo a la salud.

El acuerdo de Salud Jalisco publicado en marzo establece protocolos y rutas de atención para garantizar esas causales de manera libre, gratuita y segura. También para que, en caso de ser menor la madre, se denuncie y persiga de oficio el delito de abuso sexual infantil.

El año pasado Salud Jalisco atendió 397 partos de niñas menores de 15 años. En poco más de una decena, los abusadores tenían más de 40 años. También realizó 114 interrupciones legales del embarazo. La causal principal fue violación (54%) y luego riesgo a la salud (45%).

Mi amiga me contó que hace 26 años su hermana enfrentó un embarazo adolescente. En el centro de Salud la estigmatizaron, la juzgaron, nunca tuvo una alternativa.

En 2007 se legalizó el aborto en la Ciudad de México. Desde ese año hasta hoy 736 mujeres de Jalisco acudieron a la capital para practicarse una interrupción legal del embarazo.

Diecisiete años después y varios fallos de tribunales, en Jalisco todavía es una opción que limita, no sólo a una pequeña de 12 años, sino a todas las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo y su futuro.

jonathan.lomeli@informador.com.mx