AMLO y la lista

En lo que podríamos considerar la versión pejista del “ya sé que no aplauden”, López Obrador presentó una lista de los intelectuales que, dice, sí lo apoyan. La categoría de intelectuales en el concepto del presidente es amplia, pues incluye desde académicos y escritores hasta actores y caricaturistas. Son sólo diez, más los Bichir, así en bloque, como si los hermanos fueran uno solo, pensaran y actuaran igual. Los otros, los que no están, suponemos que no tienen nivel intelectual o, peor aún, el nivel de compromiso acrítico que el presidente demanda para considerarlos aliados. Al final mencionó unos cuantos ya muertos y más de alguno de ellos, estoy cierto, tuvo un último estertor y se revolcó por aparecer en tan selecta lista de intelectuales que no cuestionan.

Todos tenemos derecho de apoyar, o no, a quien nos plazca, nomás faltaba: aplaudir o criticar a un gobierno es una decisión personalísima. Por lo mismo, no deja de ser curioso, primero, que muchos de los que “salieron en listas” van por la vida de periodistas, lo cual es en sí mismo una contradicción (los periodistas que apoyan ciegamente a un gobierno, el que sea, se convierten en automático en propagandistas) y segundo, que muchos de ellos están en alguna nómina, son proveedores de servicios o beneficiarios directos o indirectos de la actual administración. Digamos, una vez más, que para no ser iguales se parecen demasiado.

En ella hay sólo una mujer, una, Elena Poniatowska, que es la única de la lista que ha expresado públicamente sus diferencias con el presidente

Lo importante, sin embargo, no es quién está y quién no en esa lista, sino que en ella hay sólo una mujer, una, Elena Poniatowska, que, dicho sea de paso, es la única de la lista que ha expresado públicamente sus diferencias con el presidente, primero por el tema de las mujeres y luego por las mañaneras (“Señor Presidente, ya párele a las mañaneras porque han provocado un hartazgo y nos tienen a todos al borde de la irritación y confrontación nacional”).

Toda lista corre el riesgo de ser reduccionista, es cierto, pero por encima de todo expone los límites del campo de visión de quien la elabora. Una lista termina hablando más de nuestras carencias e ignorancia que de nuestras predilecciones, aunque para eso la hagamos. Que no haya más mujeres en su selección de intelectuales dice mucho de la relación del presidente con la agenda de género. Si algo es ajeno al gobierno actual y a eso que él llama la 4T son los movimientos feministas.

Lo que exhibió López Obrador al hacer la lista fue lo que las mujeres sabían y saben porque lo han experimentado en carne propia: el presidente ni las ve ni las oye.

