AMLO y Putin están como ‘la Chimoltrufia’

Recuerda aquella inolvidable frase de ‘la chimoltrufia’ en el histórico programa de ‘El Chavo del Ocho’ que decía: “No nos hagamos tarugos, pos ya sabes que yo como diga una cosa digo otra…”. Bueno, pues esa expresión se me vino ayer a la mente en dos ocasiones, cuando escuchaba las declaraciones de Vladimir Putin sobre los problemas con los mercenarios que se le rebelaron y en la mañanera de López Obrador cuando hizo referencia a la oposición y la forma cómo elegirán a su candidato presidencial.

Primero, el sábado pasado, ante la insurrección de los mercenarios del Grupo Wagner, que se apoderaron de un cuartel del ejército cerca de la frontera con Ucrania y que en protesta se dirigían a reclamar al Kremlin -llegando a estar a 120 kilómetros de Moscú-, el presidente ruso amenazó en un mensaje a través de la televisión moscovita que “...el que traicione a Rusia, será responsable de la rebelión armada. La traición es una puñalada en la espalda de nuestro país y de nuestra gente, y los que deliberadamente se encaminaron por el camino de la traición serán castigados”. 48 horas más tarde -ayer lunes-, Putin incumple la amenaza o promesa de castigar con severidad a los rebeldes y en otro mensaje ofreció que la seguridad de los mercenarios estaba asegurada. “Hoy tienen la oportunidad de continuar sirviendo a Rusia con un contrato con el Ministerios de Defensa, con otras agencias, o pueden regresar con sus familias y amigos”. Y no solamente los perdonó, sino que casi los llamó héroes. “La gran mayoría de los combatientes y comandantes del grupo Wagner también son patriotas rusos, dedicados a su pueblo y Estado. Lo demostraron con su coraje en el campo de batalla…”. Fue un giro de 180 grados -inexplicable- con un discurso lleno de elogios y alabanzas para quienes apenas unas horas antes fueron protagonistas de un hecho inédito en los 23 años de mandato de Putin y que puso de manifiesto que un gran sector de los ciudadanos rusos no comparten la filosofía del Kremlin y dejan el antecedente de la insurrección que pudiera abrir el camino de una serie de acciones en el futuro mediato por parte de quienes no ‘comulgan’ con las cerradas políticas de Putin.

Y segundo -aquí en México- las críticas del presidente López Obrador al proceso de selección de la candidatura presidencial de la oposición, aprovechando de paso para arremeter contra sus adversarios políticos, señalando que “sus consultas” son con la “elite del poder económico y político”, además de calificar “faramalla”, porque “se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada, lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera”. Al presidente se le estaba olvidando que él mismo -el pasado 7 de julio- reunió a los poderes morenistas -partido, gobernadores y legisladores- para ‘dar línea’, establecer los protocolos y fechas sobre la encuesta y ‘escoger’ a quien será el Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ayer, al presidente también se le olvidaba que los procesos ‘selectivos’ son muy similares, sin importar ‘qué fue primero, el huevo o la gallina’.

Putin y AMLO en un mismo día mostraron lo voluble que son con sus inconsistentes posiciones. En el caso del presidente ruso, se desconocen los motivos o los acuerdos a lo que pudo llegar con los mercenarios o los temores y amenazas que pudiera tener para cambiar de opinión de manera tan radical. Y de López Obrador, en lugar de regodearse de que la oposición ‘sigue sus pasos’ con la similitud en los procesos de selección del candidato, aprovecha la oportunidad para sacar su repetido repertorio, sin tomar en cuenta que la “faramalla’ de la que culpa a sus opositores es lo mismo de lo que un sector muy amplio de los mexicanos califica a ‘su proceso selectivo’ de quien estará en la boleta electoral bajo los colores morenistas. ¿Usted, qué opina?

