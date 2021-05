AMLO y Nuevo León: agua que no has de beber…

Al grito de “agua que no has de beber hazla lodazal” López Obrador prefiere descarrilar a los punteros, aunque ello implique poner en riesgo la institucionalidad

El presidente que se quejaba de que Vicente Fox se metiera en las elecciones (¡Ya cállate, chachalaca!) está metido hasta el cuello en el proceso electoral. Fuera máscaras, fuera disfraces democráticos, hay que ganar la elección “haiga sido como haiga sido”. Quiere Nuevo León a como dé lugar, no importa sin en ello va la estabilidad de la democracia y la gobernabilidad del país.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Samuel García, la tiene complicadísima. No sólo trae tras sus huesos a la Fiscalía, también al órgano fiscalizador del gasto del INE y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Son demasiados los errores. García es un candidato que le gusta presumir y confesó, aunque luego corrigió, que su familia había invertido 20 millones de pesos en su campaña (lo cual es ilegal). Luego subió un reporte donde gastaba de más, mismo que luego corrigió, pero aun suponiendo que no haya nada ilegal, su comportamiento y pifias obligan al INE y a la Fiscalía a revisar. Lo que se sabe hasta ahora es que mucho de ello es cierto y tarde o temprano tendrá problemas.

No es el mismo caso de Adrián de la Garza, el candidato del PRI a quien el presidente ha acusado públicamente de comprar el voto a través de la famosa tarjeta rosa, un invento de la campaña del hoy gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo. Se trata de un programa social para transferir dinero a las amas de casa, como tantos otros. Si bien es una práctica que nos puede parecer antidemocrática, se trata de una promesa de un programa social como tantos otros, sea el de los adultos mayores que promovía López Obrador, o las tarjetas de descuentos que promete el candidato de Morena en Guadalajara, Carlos Lomelí, o la “Cumplidora” que promueve al candidato del PT-Verde en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; mientras no haya dinero en las tarjetas el delito no se ha consumado.

De sobra sabemos que López Obrador no sólo no le gusta, no sabe perder; los únicos resultados electorales que ha reconocido son los dos en los que ganó; el de Ciudad de México en 2000 y el de presidente en 2018. La intervención desde la mañanera en la elección de Nuevo León es una causal de nulidad (existe el antecedente de Colima, donde se han anulado en dos ocasiones elecciones por la intervención del gobierno del estado) y por supuesto que el presidente lo sabe, quizá lo desea. Al grito de “agua que no has de beber hazla lodazal” López Obrador prefiere descarrilar a los punteros, aunque ello implique poner en riesgo la institucionalidad. Ya habrá tiempo para gritar ¡fraude, fraude!

diego.petersen@informador.com.mx