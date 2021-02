De acuerdo con Global Leader Approval Rating (Encuesta de Aprobación de Liderato Mundial actualizada hace ocho días) de Morning Consult -compañía que hace encuestas en línea en todo el mundo-, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el segundo mandatario mejor aprobado en el mundo, solo después de Narendra Modi, la Primera Ministra de la India. En la encuesta de 13 países están incluidos los mandatarios de Inglaterra, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, entre otros.

En la historia de la encuesta de preferencia permanente desde octubre del 2019, López Obrador solo ha perdido cuatro puntos porcentuales (del 66 por ciento al 62), lo que habla de una regularidad en la preferencia.

Por lo que se refiere al resultado de las encuestas en México es un poco diferente. Cuando López Obrador tomó posesión la aceptación era del 69 por ciento, mientras que las últimas cifras de Encuesta de Encuestas es del 56 por ciento, 13 puntos porcentuales menos. Aunque hay una marcada disminución de popularidad, la aceptación sigue siendo alta.

Sin embargo, las encuestas, con porcentajes de error, muchas veces son engañosas y no son una reflejo de una realidad. En el seno de la sociedad mexicana se percibe una molestia y eso lo podemos ver en las conversaciones cotidianas, en las redes sociales, en la conclusión de muchos analistas, en algunas marchas callejeras etc, etc. Lo que los números dicen difiere de la percepción.

La verdadera encuesta, la que nos dirá cual es la realidad de la preferencia o de la aceptación, será dentro de prácticamente 100 días, cuando se lleven a cabo las elecciones del 6 de junio. Unas elecciones donde más de 21 mil puestos públicos serán sometidos a la decisión de los votantes. La mitad de los estados estarán cambiando de gobernador, se elegirá a 500 diputados federales y los congresos de los estados cambiarán titulares.

Morena, de acuerdo con las mismas encuestas, tiene una elevada preferencia, que casi duplica el porcentaje de su más cercano competidor de partido o de coaliciones en algunas contiendas.

Para la oposición y para un sector de la población no es comprensible que con los fracasos en el combate a la violencia, al retroceso económico y la lucha contra la pandemia, entre otras cosas, tengan a Morena con una preferencia tan elevada. Así que la realidad será la elección de junio cuando conozcamos los números de la verdadera encuesta - aceptación o rechazo- para López Obrador, quien es la imagen y paladin de Morena. ¿Usted, qué opina?