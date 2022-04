AMLO, ¿se empieza a quedar solo?

En las elecciones del 2018, cuando Andres Manuel Lopez Obrador resultó electo presidente de la República, fueron 30 millones 113,483 de mexicanos -62% de los 56 millones 611,027 electores registrados en aquel entonces- los que le dieron la victoria.

En la jornada del proceso dominical de revocación que vivimos ayer, donde hay oficialmente 93 millones 699,497 de electores, solamente un máximo del 18% del electorado fue a votar -alrededor de 17 millones de cuidadanos.

Al margen de que en las elecciones del año pasado se instalaron 160 mil casillas y ayer solo se abrió una tercera parte -casi 58 mil-, la autoridad electoral -el Instituto Nacional Electoral (INE)- cumplio en tiempo, forma y de acuerdo a los recursos que tiene asignados para la esa función -que no fueron ampliados- y que fueron aprobados por muchos de los legisladores que levantan la voz en contra de la institución. Así que si surgen argumentos -se da por descontado que aparecerán- de que el número de casillas instaladas no provocó que todos pudieran cumplir con responsabilidad cívica, no será una justificación al resultado de la jornada electoral.

Por otra parte, la repetida cantaleta desde Palacio de qué el INE ha fallado por no difundir y limitar la promoción de la jornada electoral y que pronosticaba que posiblemente mucha gente no fuera a votar, es falso. La polémica creada desde el principio cuando se solicitó el proceso de revocación de mandato -que fue sometida por el propio presidente y no por algún sector de la sociedad como debería de ser-. las repetidas quejas sobre el proceso desde la mañanera y la forma -pisoteando la Constitución- se promociono la jornada electoral en tiempo de veda, causaron que en periódicos-editorialistas, comentaristas y columnistas-, radio, televisión y redes sociales dedicaran muchos de sus espacios a las acciones y las reacciones, convirtiendo al evento en uno de los más promovidos en la historia de México.

Al final de cuentas, de los 17 millones que fueron a votar ayer -a los habrá que quitar el casi 8% de quienes cruzaron la boleta porque se le revoque el mandato a López Obrador- aproximadamente 15 millones le siguen abriendo las brazos a López Obrador, que sin embargo, a poco más de tres años del inicio de su gestión, y hablando de los números fríos de quienes lo apoyaron en el 2018, el 50% ya no lo sigue, lo que se interpretará como que ¿el presidente se empieza a quedar solo? ¿Usted, qué opina?

