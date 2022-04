AMLO se ‘desdibuja’, pero…

Si hacemos una cronología -a partir del 2006- de las tres últimas elecciones presidenciales en donde Andrés Manuel López Obrador ha participado, nos daremos cuenta como fue incrementando el número de ciudadanos que lo apoyan. En la primera, consiguió poco más de 14 millones de votos, donde perdió con Felipe Calderón con poco menos de un millón de sufragios; en el 2012, obtuvo más de 15 millones, casi cuatro millones menos que Enrique Peña, mientras que en el 2018 superó los 30 millones, casi duplicando los conseguidos por Ricardo Anaya que fue el más cercano en la elección.

La última vez -y que parece será la última, porque dijo “no me voy a reelegir” (?)- fue el domingo anterior durante el proceso de revocación, donde superó con poco los 15 millones de votos -que comentamos el lunes en este espacio-, representaba un retroceso significativo -desdibujándose- ya que poco menos de 80 millones de electores se abstuvieron a tomar parte en el evento, interpretándose como un mensaje muy claro de lo que la ciudadanía pensaba sobre la votación y subliminalmente le dejaba saber al mandatario no estar de acuerdo en cómo se llevan las riendas del país.

Sin embargo, muy al margen del rechazo de los votantes y de la disminución votos que López Obrador consiguió -que son significativos, que le bastan para dar la pelea en una contienda y que hablan del arrastre y popularidad que aún tiene-, ahora las preguntas que surgen en la arena política son, en el intento de darle un nuevo rumbo a México, ¿esos cerca de 80 millones de ciudadanos en quien enfocarán su atención para votar por él?, y si la oposición -aparentemente harta de lo que sucede en el país- ¿estaría dispuesta a unirse en un solo bloque y arropar a un candidato que pudiera contrarrestar al lopezobradorismo?.

De lado del Morena el presidente aparentemente ‘ya desgaja la mandarina’ y tiene algunos nombres en mente, entre los que destacan -quien parece es su favorita por el momento- Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México -quien salió mal librado en la elección del domingo con sus bajos números-, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores -quien él mismo se destapó en una de las mañaneras y que es la cara de México ante el mundo por la exhibición y roce con el mundo exterior-, y Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien ya fue ‘ventilado’ por el presidente para arengar mítines y promover la revocación de mandato -violando la Constitución y haciendo uso de recursos del estado-. A esa lista se agregan posiblemente otros secretarios de estado, pero que por el momento no aparecen como ‘contrincantes’ a los ya señalados, pero que tampoco no son los definitivos. Pero en esa lista habrá que tomar muy en cuenta a Juan Ramón de la Fuente, actual embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) -quien fungió como secretario de Salud en el sexenio de Ernesto Zedillo y fue Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México- que en la actualidad ha tenido una visibilidad muy importante en el concierto internacional al frente del Consejo de Seguridad del organismo, cuando el mundo vive momentos de tensión con la invasión de Rusia a Ucrania-. Un político serio y con una amplia capacidad, pero que posiblemente no encaje dentro de la filosofía de la ‘transformación’ y las formas morenistas de llevar a cabo las cosas. Pero es un personaje al que no se le puede perder de vista.

Y de la oposición, insisto con la pregunta. ¿De dónde o quién?. Hay un tiempo corto para tomar decisiones fundamentales e importantes para México, y dar un paso certero en la elección de candidato, si es que deciden unir esfuerzos los partidos. Pero para tener eficiencia y seguridad habrá que descartar a ‘los mismos de siempre’, buscar nuevas opciones, pero no solamente caras nuevas en los puestos de elección popular como novedad, sino gente de probada capacidad, visión y con apariencia de presidente. Y para ello, la búsqueda posiblemente tendrá que ser fuera de la esfera política y buscar al elegido en el sector privado. ¿Usted, qué opina?.

