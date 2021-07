AMLO se autoaprueba y se autorratifica

El décimo informe trimestral y el tercero por la conmemoración de su arrasador triunfo electoral del 1 de julio de 2018 sirvió para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera su balance definitivo de lo ocurrido en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio y su veredicto fue contundente: “Se les ganó en buena lid porque el pueblo es sabio”, festejó.

Al hacer esa afirmación, AMLO no magnificó; es más, ni siquiera mencionó el avance territorial de Morena con la conquista de 11 de 15 gubernaturas que estuvieron en disputa, sino lo que destacó fue que “el bloque conservador” no logró su objetivo de quitarle la mayoría a su partido y sus aliados que forman la alianza Juntos Haremos Historia en la Cámara de Diputados. Desde luego también omitió comentar el descalabro electoral sufrido en la Ciudad de México, que fuera el principal bastión político del morenismo y donde perdieron más de la mitad de las alcaldías.

Quedó claro que para el Presidente esa era su prioridad. Ayer lo confirmó al celebrar que con esa “cómoda mayoría”, tiene la “seguridad que se aprobará el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo. Se les ganó porque el pueblo es sabio. No podrán frenar los apoyos sociales ni las obras prioritarias”, dijo.

Como de costumbre, aprovechó para embestir a sus opositores, y seguir con su persistente tarea de polarizar al país entre ricos, clases medias manipulables y pobres. Dijo que los del bloque conservador no son sus enemigos a los que quiera destruir, sino sus adversarios a los que quiere sólo vencer, afirmando que ellos querían la mayoría legislativa para quitar las becas y los apoyos sociales a ancianos, jóvenes y niños pobres, porque, salvo algunas excepciones, los conservadores odian y son racistas con quienes viven en pobreza.

Pese a que este décimo mensaje de autobalance tuvo el componente post-electoral que diferenció en algo a los otros nueve discursos previos, mantuvo su tramposo recurso de manejar sus propios datos para hablar de un país que no corresponde con la realidad.

Aseguró que no ha defraudado a nadie y que por eso los que votaron por él en 2018 lo siguen apoyando pese a que de aquella elección donde obtuvo 30 millones de votos, bajó a 15 millones para su partido en 2021. “Nadie podrá decir que no he cumplido el compromiso de desterrar la corrupción (…) los logros están a la vista (…) poco a poco vamos pacificando al país sin violar derechos humanos y sin reprimir al pueblo”, aseguró.

Por ello cerró diciendo que una encuesta que hizo su gobierno revela que los mexicanos lo aprueban con 6.7 de calificación y que si se aplicara un ejercicio de revocación de mandato como el que tiene prometido, 72.4 por ciento de la población votaría porque siguiera en la Presidencia.

“Estamos bien calificados” concluyó un Presidente autoaprobado y autorratificado.

jbarrera4r@gmail.com