AMLO provoca la vuelta de los intelectuales

Decía Antonio Gramsci en su libro clásico La Formación de los Intelectuales que cada clase social o grupo de poder tiende a crearse su propia corriente de intelectuales que busca darle homogeneidad y conciencia en temas económicos, políticos y culturales.

Hay intelectuales que promueven cambios y son oposición al poder y otros que respaldan a los gobiernos en turno sean demócratas o autoritarios. A estos últimos, Gramsci los define como los “intelectuales orgánicos” por ser los encargados de desplegar la hegemonía que ejerce la clase política y gubernamental dominante a través de las instituciones educativas y espacios de deliberación social en medios de comunicación, con el fin de permear y construir el consentimiento pasivo, o hasta activo, de las clases dominadas en el sentido que el grupo en el poder quiere imprimir en la sociedad.

La referencia viene a cuento por el llamado al regreso a la escena pública de los intelectuales mexicanos ante los riesgos a la democracia que, aseguran, significan los rasgos autoritarios y populistas que ha mostrado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en sus primeros seis meses de gestión.

La convocatoria para hacer un frente de intelectuales, académicos y escritores que sea un contrapeso y contención al Gobierno de la cuarta transformación se hizo en el marco del Foro Internacional Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI realizado el domingo pasado y que auspició la Fundación Internacional para la Libertad, del Premio Nobel de Literatura 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, y la Universidad de Guadalajara. A decir del propio novelista, prácticamente todo el trabajo y la convocatoria para el encuentro del domingo lo hicieron Enrique Krauze, de la revista Letras Libres, y el ex rector de la UdeG y líder del grupo político que controla esa casa de estudios desde hace tres décadas, Raúl Padilla López.

Además de las críticas lanzadas contra AMLO por Vargas Llosa, Krauze, Héctor Aguilar Camín, de la revista Nexos, y el ex presidente del desaparecido INE, José Woldenberg, que consigné en el RADAR de ayer, el ex canciller y ex estratega de la campaña presidencial del panista Ricardo Anaya, Jorge Castañeda, dijo que los intelectuales deben regresar a cumplir la función que hicieron en el México sin democracia y que dejaron de hacer luego de la alternancia del año 2000. Este regreso, consideró Castañeda, debe hacerse en forma colectiva, ya que en forma individual, no se podría defender la pluralidad en riesgo. Christopher Domínguez advirtió por su parte que si los intelectuales no retoman los espacios de deliberación se “hundirá la conciencia crítica”. Mientras que Federico Reyes Heroles invitó a gritar “falso” cada que el Presidente dé datos erróneos en sus conferencias mañaneras.

Habrá que ver pues cómo se da la vuelta de estos intelectuales a los que ayer López Obrador de plano ignoró al no hacer ninguna referencia al torrente de críticas que recibió de su parte el domingo en el Paraninfo de la UdeG.

