AMLO, poseso de sí mismo

Me encuentro analizando la entrevista de ayer —para usted lector antier—, efectuada por Milenio a López Obrador. Todo lo ocurrido en esa entrevista es alucinante. Y de escándalo si se tratara de otro entrevistado. Aparentemente solo AMLO puede decir cada salvajada sin generar espanto alguno. De cada cosa contestada da para varios textos. Destruir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), constitucionalmente autónomo “para ahorrar dinero”. Tumbar al temido, y truncado para su funcionamiento y gestión, también constitucionalmente autónomo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Reventar la próxima autonomía constitucional de la Fiscalía; sustituyente de la actual PGR. También al acusar al actual Instituto Nacional Electoral (INE) como no confiable y afirmar de ganar no habrá más fraudes, incluye una amenaza clara para quitarle su autonomía constitucional. Se vale recordar; si bien con algunas excepciones y asegunes, en general dichos entes constitucionales autónomos desarrollan de forma separada del Presidente, funciones ejecutivas. Y está claro: López Obrador las quiere todas, y en el caso de transparencia, información y datos; las desprecia.

Una contradicción curiosa: a su decir y sin cansancio, su simple arribo terminará con la corrupción. Pero la que ocurra en adelante, (porque va ha haber ver un borrón y cuenta nueva de delitos y demás ilícitos; su llamada amnistía), le corresponderá solucionarla al poder judicial. La corrupción sí se termina, pero no se terminaría si gana, afirma. Y no se terminaría por culpa del poder judicial. Y así, ya tenemos de forma conveniente al malo de la película de la corrupción. Una excelente veta para minar la separación de poderes.

Luego algunas de las sandeces de siempre. Revertir las reformas energética y educativa con la consecuente subida de precios y demás, y la mala educación pública pretendida a superar. Mandar a consulta todas las preguntas difíciles. Admisión sin exámen a todas las universidades públicas o privadas, violentando su autonomía o libertades educativas. Suspender el nuevo aeropuerto en la CDMX sin dañar a nadie —ja—. Como siempre, despreciar a la sociedad civil, atribuyéndole cuando mucho “conciencia ecológica”. Pagarles mal a los “altos” funcionarios públicos. Vaya usted a saber ese su ambiguo significado, porque puede ir desde todos los de confianza (asumo, hasta solo algunos de ellos, pero sepa a partir de cual rango). ¿Y será esa disminución con todo y pensiones cuando las hay? ¿Y el servicio civil de carrera? No se mencionó. Por eso no extraña su adversidad cantada a la meritocracia. Así lo dijo. ¿Cuál será entonces su criterio para ascender en la jerarquía burocrática? No el que se lo merece, sino el fiel. El amigo. El familiar. El comprador. ¿El comprado? ¡Diga cual! ¿O todos menos el virtuoso en buena lid?

Las mentiras. En entrevistado con sus siempres otros datos, trató de engañarlos. A veces lo logró sin ser desmentido, en otras partes muy relevantes no.

Lo peor de todo. Tres cosas ligadas de forma estratégica para lograr modificar la constitución y la ley sin mayorías nominales, para hacer todo eso y demás ocurrencias (quizá la reelección, negada por él, pero no por el Pueblo por él representado). 1. Dividir más con una campaña permanente, politizando de forma extrema a la sociedad, derivada de una ratificación (no regulada) cada 2 años.Todos los días: López Obrador, si o no. 2. La lealtad suprema a su persona y no al Estado Mexicano por parte del Ejercito, Fuerza Aerea, Armada, agencias de seguridad y policías, amén de crear otra ultraleal. 3. Y con eso empujar: a) Propaganda sobre lo pretendido controlando a los medios. b) Referendums patito. c) Con esos resultados, presionar con sus huestes hasta lograrlo. A plata, plomo o cárcel, diría yo.

sergio@aguirre-consultores.com.mx / @seraguirre)