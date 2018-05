AMLO, el fenómeno político

En unos días se llevarán a cabo las elecciones para más de tres mil 400 cargos públicos en las que se decidirá el futuro de México. No hay nada tan angustiante como la incertidumbre. Quienes viven de la política son los que más sufrirán por su futuro, un cambio radical en las fuerzas de poder puede arruinar miles de familias y favorecer a quienes vienen a relevarlos.

La figura política de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es la generadora de angustias; los capitales se mueven, no hay factor económico más cobarde que el capital; basta que las encuestas suban unos cuantos puntos para que el dinero cambie de país para protegerlo contra eventuales amenazas.

El fenómeno AMLO nos ilustra como un político coleccionista de derrotas se hace más fuerte con cada elección adversa, porque de ella depende la autoafirmación y el fortalecimiento de los lazos de lealtad con los poderes fácticos que le son afines; como las críticas no le afectan, como su escasa cultura y ausencia de facilidad de palabra no le bajan puntos, como sus declaraciones controvertidas pasan inadvertidas para sus fans.

Lo que sí podemos constatar hasta ahora, es que AMLO es impredecible, el temor que inspira a más de la mitad de la población es el no saber cómo actuará cuando se siente en la silla con el águila en su cabeza. Si tomamos como referencia su actuación como Jefe de Gobierno de Ciudad de México no votaríamos por él porque hizo un papel mediocre; no abatió ninguno de los males que aquejan a la CDMX, no combatió la delincuencia, no disminuyó la corrupción, no rindió cuentas claras porque bloqueó la información por 20 años; en vez de favorecer la movilidad masiva fomentó el uso del automóvil con la construcción de los segundos pisos de las vialidades, aumentó el desempleo y la deuda pública. Su único acierto visible fue la remodelación del Centro Histórico que concesionó a Carlos Slim. En resumen hizo un papel mediocre. Hay que reconocer que AMLO es todo un maestro en crear incertidumbre, porque “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y como dice una cosa, dice otra cosa” (como dijo la Chimoltrufa). No es ningún tarado, las estrategias que usa están claras: Que nadie sepa lo que realmente piensa, que nadie adivine lo que piensa hacer. Su estrategia está definida, se conoce como “crear confusión” que junto con la de “divide y vencerás”, están ampliamente explicadas en el libro “El Príncipe”, de Nicolás Maquiavelo.

AMLO da por hecho que ganará las elecciones, pero en política nada está escrito, hay dos tipos de milagros: el divino apoyado en el Santo Rosario que se rezó a la Santísima Virgen María “por la situación”, desde Alaska hasta la Patagonia, al que se convocó por la prensa y otros medios el día 13 de mayo pasado a las 15:00 horas. El otro milagro es el cibernético conocido como algoritmo que puede cambiar lo blanco en negro con un clic.